¿Stefi Roitman, embarazada? La verdad detrás del viral que involucra a la actriz

La semana pasada, Stefi Roitman estuvo en boca de todos luego de que Marlene, su suegra, publicara un duro mensaje en su contra que desató un nuevo round entre ambas. Sin ir más lejos, la madre de Ricky había compartido un posteo en Instagram en el que enumeró todas las cosas por las que estaba "agradecida" en esta Navidad. "Por el amor de Ricky a Stef, que lo hace hacer cosas que no le encantan sólo por amor", disparó Marlene.

Luego de ese palito a su nuera, agradeció que los cinco hombres de la familia se animaron a "buscar la cena" navideña "en un clima que no invitaba a salir". Frente a esta chicana navideña, Stefi no titubeó y le respondió a su suegra con una historia en la que se la podía ver besando a Ricky durante Navidad. "Espero que hayan tenido una hermosa Navidad", escribió.

Lo cierto es que en las últimas horas, el nombre de Stefi volvió a convertirse en tendencia debido a que -una vez más- el rumor de que estaría esperando su primer hijo con el músico cobró fuerza. Esto a causa de una llamativa publicación que realizó el propio Ricky para despedir el año. El cantante subió una serie de postales del vientre "hinchado" de su compañera a sus historias en Instagram avisándole a sus seguidores que "ya casi" era la hora.

Esto en clara alusión a que la joven actriz estaría embarazada. Esta llamativa secuencia fue compartida por Guido Zaffora, aunque el periodista no advirtió antes de compartir la noticia que se trataba de una simple broma del hijo de Ricardo Montaner. "Stefi Roitman y Ricky Montaner embarazados", le anunció el panelista a sus más de 114 mil seguidores sin advertir que luego de esas historias, Ricky había subido otra postal junto a la frase "¡Se la creyeron!".

Esta no es la primera vez que se anuncia, por error o desinformación, que la también modelo estaba en la dulce espera. Sin ir más lejos, durante todo el 2022 aparecieron rumores de embarazo. ¿El último? Fue en diciembre, cuando Stefi compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram probando varios postres. Fue entonces que sus seguidores comenzaron a preguntarse si la actriz estaba embarazada a causa de la innumerable cantidad de antojos que tenía

En aquella publicación viral, Stefi compartió fotos y videos de postres y helados de diferentes sabores. Además, de una torta de mousse de chocolate, una tarta de queso, macarons y pochoclos, justo los posibles antojos que tiene la esposa de Ricky Montaner. “No lo entenderían”, escribió, desafiando a sus fanáticos para intentar descifrar el contenido que posteó y jugando, como suelen hacer todos los miembros del clan, al misterio.

En otra oportunidad, la actriz se sumó a la tendencia en las redes sociales y se animaba a jugar a la consigna de verdadero o falso para responder las inquietudes de sus seguidores. Pero uno de los internautas no tardó en lanzar la esperada pregunta de si estaba, o no, embarazada, y Stefi no solo no la dejó pasar, sino que hasta dejó en claro todo. A través de una historia mostró su panza y agregó la frase: "Falso".

Desde que se casó con Ricky Montaner, los rumores sobre la relación que mantiene el cantante con su mujer son cada vez más. No solo se habla de que la rubia tiene una pésima relación con su suegra Marlene Rodríguez, sino que hasta algunos la dan por embarazada cuando, según ella, no lo está.

De hecho, las habladurías son tantas, que la rubia muchas veces ni siquiera contesta, aunque otras veces, sí le dedica un tiempo determinado a responder. Si bien la actriz habló en reiteradas ocasiones que no estaba embarazada, y también dejó mostrar su disgusto por ciertos comentarios con respecto el tema, varios internautas siguen empecinados en saber cuándo va a ser el turno de la pareja.

Recordemos que en mayo del 2022, Ricardo Montaner, su suegro, había roto el silencio y al ser consultada sobre si su nuera iba a ser mamá, respondió: “Sí, va a ser mamá”. Sin embargo, días después y durante la ceremonia de los Martín Fierro, la propia actriz le desmintió a este medio que no estaba en la dulce espera. "¿Cómo sabe? Si yo no se lo dije. Tremendo, tremendo. Fue por una foto, porque no sé si alguien dijo algo... Pero lo desmentimos", le aclaraba Stefi a BigBang.