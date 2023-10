Stefi Roitman recreó el "Lenguetazo-gate" y Esmeralda Mitre la ninguneó: "¿Quién es y a qué se dedica?"

La excentricidad que maneja Esmeralda Mitre es difícil de replicar. Mientras que en los medios cada vez cumple un papel más disruptivo a partir de la disputa para recuperar su papel como heredera en el multimedio de La Nación, muchos de sus detractores eligen criticarla por algunos criterios respecto de sus modales. Así fue que se viralizó el escatológico momento en el cual, durante la entrega de los premios Martín Fierro Federal, lamió la pantalla de su celular para limpiarlo.

Aunque esta manera de cuestionar sus costumbres y formas de relacionarse con los demás, encontró un segundo capítulo relacionado al evento. Es que, luego de que la actriz Stefi Roitman imitara el escatológico gesto al aire de Sería Increíble, la empresaria la ninguneó fuerte en sus redes sociales: "Una pregunta. No tuve tiempo de ver el video, pero les pregunto, ¿quién es?", escribió en su cuenta de X.

Más desdeñoso aún, en la publicación Mitre pregunta y etiqueta a Sofi Roit, una cuenta que no es ni tiene nada que ver con la pareja de Ricky Montaner. "Lo pregunto de verdad porque no la conozco. Empecé a ver el video y largo y me aburrí (sic), ¿alguien me puede contar qué análisis hizo con mi tema del celular? Me encantaría saber también a qué se dedica", agregó.

El retuit es una cita a una nota del medio Paparazzi, donde registraron el momento que protagonizó Stefi al aire de Olga, la nueva señal furor de streaming que encabeza Migue Granados. Allí fue que, durante el programa que conduce Nati Jota, Roitman la imitó a Esmeralda. Todo comenzó cuando Homero Pettinato trajo una empalagosa torta para comerse al aire. Al verla, la actriz le dijo: "Qué rico. Quiero un arándano".

"¿Querés comerte mi plato? Sos de esas personas, ¿no? Vos sos la que sale y se come el plato del novio. ¡Qué pesada, Dios!", quiso saber el hijo del saxofonista. "Soy muy así", reconoció Stefi. Tras ese momento fue que el hombre le otorgó una cuchara bien cargada para que ella disfrute, más allá de la humorada.

Tan llena iba, que cuando estaba por llegar a su mano, una parte se cayó sobre la palma de ella, que la puso rápidamente para evitar que se desperdicie algo de la maravilla de la repostería que estaba degustando. Y con el mismo fin fue que se chupó lo que tenía entre sus dedos. Esto le hizo recordar a Homero el bizarro momento en el cual Mitre chupó su teléfono, por lo que Roitman repitió de forma paródica y entre risas el hecho. Aunque lo más cómico de la ocasión no fue eso, sino que, el dispositivo móvil que había lamido no era el de ella sino el de su compañera Letizia Siciliani. "Chicos, era el mío, era el mío. Chupado por Stefi", lamentó la hermana de Griselda de forma jocosa.

Ese fue el hecho que Esmeralda no llegó a ver por cansancio. El ninguneo contra Stefi puede haber sido intencional o no, pero sabiendo con la dispersión que maneja la hija de Bartolomé Mitre es muy probable que no lo haya sido. Más teniendo en cuenta que ni siquiera la etiquetó bien.