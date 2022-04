Stefi Roitman se cansó de los rumores: "No estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada"

Desde que se casó con Ricky Montaner, los rumores sobre la relación que mantiene el cantante con su mujer, la argentina Stefi Roitman, son cada vez más. Se habla incluso de que la rubia tiene una pésima relación con su suegra Marlene Rodríguez, y hasta algunos la dan por embarazada cuando, según ella, no lo está.

De hecho, las habladurías son tantas, que la rubia muchas veces ni siquiera contesta, aunque otras veces, como este es el caso, le dedica un tiempo determinado a responder. De todos modos, cada vez que habla, lo hace siempre con buen humor.

Ayer la esposa de Ricky Montaner abrió la opción de preguntas en Instagram, y una de las consultas que le hicieron tenía que ver con si estaba embarazada. "En cada cosa que subo o foto, cada respuesta o comentario es 'estás embarazada' o 'tenés cara de embarazada' ", dijo respecto a que todos los días sus seguidores le afirman que está esperando un bebé, cuando en realidad no es así.

"No chicos, ni idea, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada", se río la actriz, y luego siguió respondiendo otras dudas de sus fanáticos.

Como si esto fuera poco, también salió a la luz recientemente el mal vínculo que existe entre los Roitman y los Montaner, el cual se habría terminado de romper después de que Marlene Rodríguez, matriarca del clan, no los dejara participar de la organización de la boda.

"La familia Roitman dijo: 'Queremos participar de la boda de nuestra hija, Stefi'. ¡Son los padres de la novia. Ahí empieza el problema con los Montaner. Ellos dijeron: 'Queremos participar de esto'. Quien se opuso fue Marlene, la verdadera matriarca del clan", reveló el periodista Augusto Tartúfoli.

De acuerdo a su información, la mala relación fue tal que ni siquiera se sacaron una foto juntos en la boda. "Se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner. Además, por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos", recordó en alusión a las duras exigencias que Marlene impuso a todos aquellos proveedores que participaron de forma gratuita de la ceremonia.

Sin embargo, esto no es todo. Pocos días atrás la rubia usó de nuevo sus redes sociales para contar cómo le cuesta vivir lejos de sus padres y su hermana, algo que tuvo que hacer cuando decidió convivir con Ricky en Miami, donde vive toda la familia Montaner.

"Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa", escribió para sus padres, a quienes volvió a despedir hace muy poco, luego de haber pasado unos días con ellos.