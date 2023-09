Su hija no la invitó a su fiesta de "15" y Nicole Neumann estalló: "Renunciás o seguís"

Después de tantas idas y vueltas, el próximo 18 de octubre Indiana Cubero va a celebrar su fiesta de 15 años. Hasta ahí, todo normal. Pero en las últimas horas, trascendió uno de los contundentes cambios que hizo la adolescente a último momento: sacó de su lista de invitados a su madre, Nicole Neumann, y reavivó la interna familiar.

Con una denuncia de maltratos de por medio, desde hace meses que la relación entre madre e hija no mejora. A pesar de que la modelo había comentado públicamente que se iba a hacer cargo de organizar una fiesta multitudinaria, fuentes cercanas afirmaban que Indiana prefería un evento más íntimo. Sin embargo, a último momento se filtró que la modelo no fue invitada a la celebración y los internautas no tardaron en relacionar esta información con la última publicación que hizo Nicole en sus redes sociales: “You either quit or keep going, they both hurt”, que en español significa: “Renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

A pesar de que no declaró públicamente, según la revista CARAS, su círculo cercano afirma que se encuentra lastimada ante la decisión de su hija. De la organización del cumpleaños se está haciendo cargo su papá, Fabián Cubero, y su novia actual Mica Viciconte. “Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”, comentó Fabián en diálogo con el programa Intrusos. “Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”, había adelantado el ex futbolista de Vélez.

Sobre la relación de su hija con su ex esposa, cuando fue consultado sobre qué sabía de la denuncia, afirmó: “Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. Sé que habla mucho con sus compañeros, pero son temas que yo trato de evitárselos, tratamos de no hablar de eso”.

A pesar de eso en las últimas horas se dieron a conocer más detalles de este evento íntimo: “Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15”, reveló una fuente cercana a la quinceañera a la Revista Pronto.

La adolescente convive en la casa de su papá desde diciembre de 2022 debido a una denuncia que presentó contra su mamá por violencia familiar. Desde ese momento, el vínculo de madre e hija se fracturó: “La fiesta de 15 de Indiana estaría en peligro por la mala relación que tiene con su madre, algo que se veía venir porque pasa el tiempo y el vínculo no mejora”, había declarado un conductor del ciclo de espectáculos de Eltrece.