"Su internación fue una estrategia": el hermano del médico acusó a Felipe de "abandono"

A raíz del incendio ocurrido en su departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano, que terminó con la vida de Melchor Rodrigo, un médico amigo suyo, Felipe Pettinato tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica mientras que la Justicia sigue investigando .a paso lento- lo que ocurrió aquel 16 de mayo del 2022 por la noche y si el hijo de Roberto Pettinato estuvo involucrado en el trágico momento.

El trágico hecho ocurrió aquel domingo por la noche. Lo que se sabe hasta el momento es que el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón.

Un peritaje realizado en un laboratorio de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó que Melchor Rodrigo tenía restos de “líquido acelerante” en su cuerpo y prendas. Los expertos tomaron muestras de “la zona más quemada” y el análisis determinó “la presencia de un líquido acelerante”, aunque no se pudo determinar cuál fue. Martín Mainardi, fiscal a cargo del caso, ya cuenta con el peritaje en su poder.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. Mientras tanto, aún se resta definir la situación judicial de Felipe y se espera que pueda declarar en calidad de testigo o imputado.

Resulta que el imitador de Michael Jackson estuvo internado en la fundación EIRA, un centro especializado en recuperación de drogas ubicado en Tortuguitas, y fue dado de alta a comienzos de esta semana. Por este motivo, la familia de la víctima espera que ahora el fiscal Martín Mainardi investigue en profundidad lo que pasó en la noche del domingo dentro de la vivienda, para que finalmente se sepa cómo ocurrió la trágica muerte del médico de 44 años.

En su momento, la familia de Melchor sostuvo que era el médico neurólogo de Felipe y lo atendía desde hace mucho tiempo, con ciertas "intermitencias". Ambos tenían una relación de paciente y médico, aunque no supieron contestar si además tenían una amistad. “Hay una declaración de una vecina que estuvo y (Felipe) nunca le dijo que había una persona adentro", dijo, con angustia y bronca, Hernán Rodrigo, el hermano del difunto neurólogo.

El hombre dialogó con el ciclo A la Tarde (América) y remarcó que tienen fuertes razones para creer que con Melchor hubo “abandono de persona”: "No es apto que más allá de la decisión que hayas tomado en ese momento, no buscó ayuda para esa persona y mucho más aún cuando te llenás la boca con la palabra amistad”, dijo y opinó que la internación de Felipe fue una estrategia por parte de su círculo íntimo para dilatar las investigaciones.

El fiscal Mainardi, a cargo de la causa, baraja sólo dos posibilidades: que el incendio se originó luego de que el médico se rociara y quemara a sí mismo de manera accidental o que Felipe fue el que provocó el incendio, rociando a su amigo con el líquido combustible y poniéndolo en contacto con una llama, escapándose del incendio con algunas quemaduras en sus pies. “A este punto y con todo lo que ha pasado, de Felipe no espero absolutamente nada”, dijo y sumó: "De Felipe Pettinato no espero nada. ¿Qué puedo esperar? ¡Mentiras y cosas armadas! Cualquier persona, con buena intención, no hace esto y no espera al año".

Además, el hermano de la víctima confirmó como verídicas las pericias que indicaron en el lugar del siniestro, la presencia de un líquido combustible que provocó el incendio y que además se encontró en el cuerpo de Melchor, por lo que descarta que lo ocurrido haya sido accidental. Una de las hipótesis que se manejan en la investigación es que producto del consumo de estupefacientes, tanto de Felipe como de la víctima, a pesar de que la familia del médico sostiene que no consumía ese tipo de sustancias, hayan creído que dentro del sillón en el que estaban sentados después de cenar "hubiera una persona". "Se trata de un delirio, una cuestión que responde sólo a la imaginación", señalaron.

Por esta razón, el hijo de Roberto Pettinato habría comenzado a apuñalar el sillón y, en esas circunstancias, en un intento para que el joven detenga la acción que provenía de un delirio, el médico habría intentado detenerlo y ahí se provocó la liberación del combustible, la llama libre que causa el incendio y la posterior muerte de Melchor. Así está la investigación, sin imputación para el único sobreviviente y sin profundizar.

Finalmente, el hermano de la víctima reveló que a más de un año de la muerte de Melchor, ninguno de los allegados del artista intentaron comunicarse con él. "Cuando uno es inocente, sea quien sea que lo represente, se cansa de gritar a los cuatro vientos que no tiene nada que ver. Eso es ley, una ley humana. Eso no sucedió. No tengo dudas que la internación fue una estrategia", denunció Hernán.

Y cerró: "Si en vez de Felipe Pettinato, cualquiera de nosotros ocupamos su lugar estamos detenidos en las primeras 24 horas. La gente va inmediatamente detenida, por lo menos debe haber una declaración declaratoria que haga despegar o no a esa persona. No sé si lo protege una o más de una persona. Lo que sé es que a un año que una persona termina falleciendo en su propia casa, bajo circunstancia de un fuego que dicen fue iniciado en el cuerpo de él, que llega hasta los huesos, con un liquido acelerante, mínimo tenés que dar explicaciones. Hemos sido una familia muy respetuosa ante los tiempos de la Justicia, hemos esperado, sido muy pacientes y creído en la Justicia, porque sino no hubiéramos podido aguantar este tiempo".