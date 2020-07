Suar aclaró que Pol-ka "está cerrada" y sostuvo que es el momento "más difícil" de su carrera

Adrián Suar está entre la disyuntiva de cerrar definitivamente las puertas de Pol-ka, la cual pertenece al Grupo Clarín en un 55%, o comenzar un doloroso proceso de reestructuración que terminará con el despido de muchos de los más de 300 empleados su productora.

Esta tarde, el gerente de programación habló con Intrusos y reveló que su productora -por ahora- seguirá cerrada.

Por primera vez en 25 años, Pol-ka tuvo que dejar de producir lo que afectó al salario de sus más de 300 trabajadores y acrecentó aún más su crisis financiera, hasta el punto tal que los rumores de cierre se convirtieron en una realidad que Suar intenta evitar.

La intención del gerente de programación de El Trece es reconvertir a la productora en algo mucho más pequeño que la estructura actual, reduciendo en gran masa la cantidad de trabajadores. En pocas palabras, hacer una masiva reducción de sus empleados fijos.

En ese sentido, Suar explicó que está atravesando el momento "más difícil" de su carrera desde un punto emocional.

"Es muy difícil. Es una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho. Todos los que hacemos televisión sabemos de los problemas que venimos arrastrando y en la ficción, sobre todo. Es muy difícil hacer ficción en general y en la Argentina, en particular, por los costos tan altos que tiene", remarcó.

Al mismo tiempo, el productor y actor sostuvo que "las ficciones argentinas no te las sacan de las manos en el mundo”, aseguró que se la gastó "toda en ATAV" y dio detalles de los inconvenientes a los que se enfrenta desde hace más de cinco años: "El problema que arrastro yo es sobre todo por la cantidad de gente que tiene Pol-ka. Me gasté todo en ATAV, pero no en sueldos de actores".

También sostuvo que Pol-ka es "la única productora fuerte de la Argentina que tiene más de 280 personas" trabajando.

"Polka tiene cada vez menos horas de ficción y la ecuación es inviable. "Yo sé perfectamente el problema que tiene Pol-Ka, lo que pasa es que hay un punto emocional del amor hacia mi oficio que va de la mano del sentido de pertenencia con la gente de la productora", dijo.

Y sumó: "La realidad es que no hay tantas horas de ficción, por eso hay que pilotearla y hacer otra cosa. A todos los productores nos pasa que intentamos vender el producto para otro lado, porque cuando no contás con la televisión empezás a mirar hacia otro lado. Tenés que bancar la estructura en cantidad de horas, con la cantidad de gente y cuando no lo tenés es desesperante, de una angustia que te quita el sueño".

Para Suar, Pol-ka fue una "isla" durante estos últimos 25 años. "A mí siempre me tocó jugar con el caballo del comisario: cuando el grupo Clarín compra Pol-ka en el '97 o '98, que era el auge, las tortas publicitarias en los canales de televisión eran de 400 millones de dólares. Hoy la torta de todo el país es de 100 millones de dólares. El PBI de Argentina es más fuerte que Perú, pero estamos peor que Perú", contó.

Y agregó: "Aun así, intentamos hacer buena televisión. Cuando yo me asocio a Grupo Clarín, Pol-ka se transforma en una productora industrial: en 26 años hice 77 ficciones con Clarín y personalmente 14 películas y 17 obras de teatro produciendo. Es una locura. Pol-ka fue exitosa, pero yo muchas veces fracasé. Hubo años en los que erré las tres novelas que puse y los canales me bancaron igual porque era Pol-ka".

Por último, reafirmó que Pol-ka "está cerrada" y manifestó que su único deseo es no dar el brazo a torcer y quebrar. "Lo único que no quiero es quebrar, que la realidad me gane y la situación me tape. Al no tener las 300 horas de la tira, que era mi caballito de batalla, y que eso no vuelve más. Cuando no tenés un sostén fuerte, los que intentaron producir me dijeron que no era tan fácil", concluyó.