Suar habló sobre el abuso sexual que sufrió su hijo Tomás: “Sabemos quién es el culpable”

En octubre del año pasado, Tomás Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, relató uno de los momentos más tristes y duros de su vida. Lo hizo en PH, el programa de Andy Kusnetzoff y sorprendió al contar que había sido víctima de un abuso cuando era un nene de 7 años.

El conductor del ciclo les propuso a sus invitados, Toto, Cecilia Roth, Mauricio Dayub, María Belén Ludueña y Tiago PZK que contaran a un momento al que les gustaría regresar. El actor dio un paso al frente y dijo: "Le diría al 'Toto' de siete años, ¿por qué tanta ansiedad de ir a ver a mi amigo? Le diría: 'Podés esperar un día más, mañana lo podés ver'". Nadie entendía muy bien a qué se refería.

Y continuó contando que antes de presentarse en el programa había hablado con su familia: “Sabía que venir podía pasarme de contar algunas cosas y lo hablé con mi familia, porque si hoy en día en mi vida privada me siento más tranquilo hablando del tema, calculo que no debería sentirme mal acá; pero no sé ni cómo se dice, ni cómo se anuncia; pero en dos oportunidades abusaron de mí".

Ante la angustia de los presentes, Toto relató: “Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya. Y ese día quería ir a la casa de mi amigo y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo. Y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora”.

Con la tristeza en su mirada, agregó: “Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo. Y ahí dije: ‘Hay algo raro’. Porque soy una bastante intuitivo y me empecé a alejar. Él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle, porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre. Me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”.

Luego de aquella confesión en televisión abierta, Araceli le había dedicado unas profundas palabras a su hijo en su cuenta de Instagram. "No puedo dormir. Todo salió a la luz hace un año. El encierro provocó distintos estados que nos fueron llevando a ser más honestos, genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es a acompañar y construir. Es lo que nos salva. Fundamentalmente el amor", comenzó el texto de la actriz.

Y lo finalizó: "Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida. Pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo. Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión, sin perder nuestro aire y espacio. Teniendo piedad por el otro y respeto".

Ahora fue el turno de Suar. A más de tres meses de la declaración de Tomás, el gerente de programación de El Trece dijo en una entrevista en CNN: “Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”.

Y continuó sobre el momento en el que se enteraron del abuso que había vivido su hijo cuando era un niño: “Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, con la madre, ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años, no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar: ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan. Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento”.

Durante la entrevista, cuando Marcelo Longobardi le consultó si sabían dónde estaba el abusador, Suar respondió: “Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones, pero después hablamos con mi hijo y, como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo”.

Además dijo: “Pero igualmente, como padre, estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís: ‘No puedo creer que te pasó eso’. Y no te enteraste, pero pasó a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que hayan pasado y sigan pasando”.