Suar y su conflicto con Araceli: "No la conocen enojada, una vez nos agarramos del pelo"

Después de contar que durante su niñez interpretó “de mala manera” en los actos escolares a los próceres del país: Belgrano, San Martin o Sarmiento, Adrián Suar volvió a referirse a la polémica que protagonizó junto a Araceli González el año pasado.

A mediados de 2019, la actriz aseguró que no había conseguido la división de bienes y Suar le respondió con un comunicado en el que afirmaba: “Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones”.

Según ella, este conflicto judicial se generó hace años y detalló que, incluso, existía un acuerdo de confidencialidad que les impedía hablar del tema. “El acuerdo dice que cuando él decida vender me paga. Yo quería terminar con esto porque es terminar con mi historia. Hace 20 años que estoy con abogados y mediaciones, tratando de llegar a un acuerdo”, explicó.

Lo cierto es que el gerente de programación de canal Trece estuvo como invitado en Intrusos y habló de este escándalo. “Yo la conozco, ustedes no la vieron enojada todavía. La gallega enojada es otra cosa. Son circunstancias. Lo que hizo no me gustó, me enojé con ella, pero debo reconocer que no me gusta estar peleado con Araceli”, sostuvo.

Además, resaltó que a lo largo de su relación con la madre de su hijo Tomás vivió “cosas realmente muy lindas”.

“Obviamente pasaron cosas que a ella no le gustó y a mí tampoco. Cuando pasan cosas públicas y cosas que no fueron ciertas a mí no me gusta. Hay cosas que son subjetivas, punto de vistas, pero hay cosas que son concretas que para mí ella faltó a la verdad”, resaltó.

Por otra parte, el también actor contó que vivió “situaciones de mucha gracia” con Araceli y hasta reveló un hecho de violencia doméstica. “Ella es muy graciosa enojada, me ha puteado de maneras que nadie me puteó en mi vida. Alguna vez me agarró del pelo a mí y yo a ella. Araceli tiene un carácter fuerte. Pero ella mezcló todo”, dijo.

Y continuó: “Yo pagué todo lo que tenía que ver con mis acciones. Todo lo que tenía que dar se lo dí y solo queda un 5%. Le tengo que dar las acciones, no la plata, cosa que va a pasar. Nunca me escondí. Nadie le hizo firmar a Araceli algo que no le corresponde”.

Separación de Griselda Siciliani

Durante la charla, con la sonrisa que lo caracteriza, Suar detalló “lo mal” que la pasó durante la separación que tuvo con Griselda Siciliani. “Las separaciones son muy dolorosas, la primera lo fue, la segunda también. A nadie le gusta separarse, son momentos horribles y de quiebre. Te obliga a reflexionar y son golpes fuertes que tenemos todos”, dijo.

En esa línea, sostuvo que él “hubiera preferido no separarme de Griselda. Con Griselda nunca nos peleamos y guardo un vínculo divino. Yo la considero familia. Algo que no me pasa con Araceli. Y no lo digo para pelear, pero con Araceli terminé de otra manera. Me hubiese encantado tener ese vínculo con Ara, pero no se dio lo mismo con una que con la otra”.

Su etapa como “mujeriego” y su actual soltería

El gerente de programación afirmó que está “muy bien” solo y afirmó: “En un momento el cuerpo y la cabeza se te acomoda. Me parece que está bien. Si bien el ser humano solo no va, estar acompañado en la vida es lo más lindo que hay, pero hay momentos de estar solo y este es uno de ellos. Estoy bien, tampoco estoy solo: estoy con mis hijos, amigos y salgo”.

Y cerró: “Nunca fui un depredador. Soy un agradecido porque tuve muchos romances y agradezco a muchas de ellas porque se han apiadado de mí. El sexo está sobrevaluado. Hoy por hoy, en la vida en general, vos tenés relaciones sexuales y no es lindo tenerlo con cualquiera. No es lo mismo a los 20. A esa edad yo he luchado y todavía hay lugares que no me dejan entrar porque me tenían que sacar con una orden judicial. Pero tenía 20, 22, 24 o 25 años”.