Subí el volumen: 12 canciones para recordar a Gustavo Cerati a seis años de su muerte

Hace exactamente seis años, el cuatro de septiembre de 2014, murió Gustavo Cerati, una de las figuras y leyendas del rock nacional, tras años internado luego de sufrir un ACV en Venezuela el 15 de mayo de 2010. Por eso en BigBang lo recordamos de la mejor forma: escuchando y recomendándote algunas canciones históricas que grabó a lo largo de su carrera como solista el ex líder de Soda Stereo y algunas historias poco conocidas de su vida.

PASEO INMORAL

Hace poco menos de un mes, el 11 de agosto, Cerati hubiera cumplido 61 años y para recordarlo de la mejor manera, su familia le rindió un especial homenaje a través de la cuenta de Twitter del músico, donde compartieron un manuscrito inédito de uno de sus clásicos: Puente, que forma parte del álbum Bocanada.

Algunos recuerdos poco conocidos de la vida de Gustavo Cerati: en la década de 1990 conoció a Axl Rose, el cantante de los Guns N' Roses. Todo fue una seguidilla de casualidades en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. "Estaba comprándole un vestido a mi mamá, y una mujer dominicana me estaba tratando de direccionar hacia qué lado podía comprar", relató el músico en una entrevista radial. "De golpe siento a alguien que se me pone atrás, me agarra de la cintura y se esconde. Me doy vuelta y era Axl Rose".

A MERCED

Crimen fue uno de los temas más reconocidos del disco “Ahí Vamos”, donde Cerati retoma su costado más rockero, en un disco en el que abundan las guitarras distorsionadas y la mano de Richard Coleman (Los 7 Delfines), guitarrista y cantante, que se transformó en fundamental para esta etapa de su carrera.

MAGIA

Así como Luis Alberto Spinetta tiene su propia marca en la Ciudad con un túnel que lleva su nombre y recorre parte de su carrera con pinturas con las tapas de sus discos, Gustavo Cerati tiene el suyo propio en el barrio de Agronomía, sobre la avenida Beiró. Fue inaugurado en 2017 y cuenta con algunos increíbles y muy bellos murales en su homenaje, así como también algunas frases de alguna de sus canciones, como por ejemplo "te llevo para que me lleves".

UN MILLÓN DE AÑOS LUZ - SODA STEREO EN LA GIRA DE REGRESO - 2007

OTRA PIEL

En Spotify, las canciones más populares de Cerati son: Crimen, Puente, Adiós, Deja Vu y Cactus. Según la aplicación de música, tiene casi tres millones de oyentes por mes. Con Soda Stereo, los temas más escuchados en la app son De música ligera, Trátame suavemente, Cuando pase el temblor, Persiana americana y Té para tres.

VUELTA POR EL UNIVERSO - GUSTAVO CERATI Y DANIEL MELERO

CACTUS

A lo largo de su carrera solista, Gustavo Cerati grabó y tocó en vivo con decenas de artistas, entre ellos el propio Luis Alberto Spinetta, con quien subió al escenario en el mítico recital de las bandas eternas, de fines de 2009 en Vélez Sarfield.

TÉ PARA TRES - GUSTAVO CERATI Y LUIS ALBERTO SPINETTA

También con Charly García tocó en varias ocasiones. Hay una versión muy linda con Nito Mestre de El día que apagaron la luz en el regreso de Sui Generis, donde también estaba de invitado León Gieco.

SUI GENERIS Y GUSTAVO CERATI - EL DÍA QUE APAGARON LA LUZ

CRIMEN - GUSTAVO CERATI Y RICARDO MOLLO

Cerati aparece varias veces en el ranking de las 100 mejores canciones del rock argentino elaborado por la revista Rolling Stone: como solista, aparece en el puesto 59 con Puente; y con Soda figura en el cuarto, con De música ligera, en el 31 con Persiana Americana, en el 48 con Ciudad de la furia y en el 68 con Cuando pase el temblor.

EN CAMINO - SODA STEREO

SEGUIR VIVIENDO SIN TU AMOR - CERATI, FITO Y SPINETTA