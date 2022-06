"Sufrí discriminación y cantar me sacó adelante": la historia del participante que hizo llorar a Lali

La Voz Argentina comenzó este domingo a la noche una nueva temporada y, como no podía ser de otro modo, ya generó una enorme emoción con la historia de uno de sus participantes, quien reveló que la música lo salvó del calvario de la discriminación.

El programa se emite por Telefe y tiene de jurados a Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Lali Espósito, tal como ocurrió la temporada anterior, la cual resultó todo un éxito.

Si bien quedan muchos capítulos por delante y varias historias por conocer, el relato de Estef Figueroa emocionó a más de uno en su casa. Es que el participante fue elegido para estar en los equipos de Lali, Montaner y Mau y Ricky por su increíble talento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, luego los jurados conocieron su historia y así lo admiraron aún mucho más. “Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús”, dijo y agregó que aunque es muy difícil vivir de la música, no baja los brazos y espera poder tener un futuro donde pueda dedicarse de lleno a su pasión.

“Me encantó, uno piensa muchas cosas cuando está dado vuelta, esperé, pero sentí que no tenia que perder la oportunidad de verte, te deseo de todo corazón en mi equipo”, le dijo primero Lali, y luego le pidió que contara un poco más de su historia.

Decidí venir a La Voz Argentina porque es una experiencia nueva para mí. Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento”, explicó.

Luego, quienes lo elogiaron fueron Mau y Ricky. "Venir a un programa que ve todo el país es liberador pero debe asustar, así que quiero felicitarte porque todos los que estamos aquí te admiramos y eso tiene mas valentía de lo que nos imaginamos, gracias por venir acá", le dijo Mau.

Más tarde, quien lo llenó de felicitaciones fue Montaner, y aunque tenía una decisión difícil, finalmente Estef fue por el team Lali, con quien dijo que por su estilo musical, se sentía más identificado como artista. Como era de esperarse, la ex Casi Ángeles no dudó ni un minuto en levantarse del sillón para ir a darle un abrazo al participante, mientras además se le escapaban unas lágrimas.

“Gracias por elegirme. No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos, detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido, la pasaste mal con discriminación y que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina que se siente pésimo y descarga sus frustraciones y para la gente que pasó cosas como vos. Para mí, es muy emocionante que estés en mi equipo”, dijo por último la cantante, quien volvió a su silla victoriosa.