"Sufrí mucho y todos lo saben": la dolorosa foto de Maru Botana en la tumba de su hijo Facu

Hace casi 15 años, Maru Botana vivía el momento más triste de su vida. El 21 de septiembre de 2008, su sexto hijo, Facundo, de seis meses, fallecía por muerte súbita, lo que marcó un antes y un después en la vida de la conductora, quien a raíz de este triste hecho se sumergió en un mar de oscuridad y tristeza. En aquella época, la cocinera no quería salir de la cama y no encontraba razones que la consolaran. "Sufrí mucho y todos lo saben”, escribió este domingo.

A partir de la fortaleza y amor de su familia, Maru superó la depresión y fue madre dos veces más, de Juan Ignacio y de María Inés. Pero no hay un sólo día en que ella no recuerde a Facundo. En ese momento, se encontraba de viaje junto a su marido Bernardo Solá y sus otros cinco hijos en Las Leñas. Y el bebé se había quedado al cuidado de sus abuelos maternos en Buenos Aires cuando falleció en su cuna.

Este domingo, la cocinera compartió un conmovedor posteo en sus redes sociales junto a una foto en la que se la ve arrodillada en la tumba de su hijo. A su lado, se lo puede ver a Juani, su nene que nació en 2010 y quien le pidió ir a visitar a su hermanito. “Él solo escuchó historias de Facu de sus hermanos y de mi, pero hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte. Sufrí mucho y todos lo saben”, escribió la conductora.

Y sumó: “Este día me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor de ganas de llorar , reír y agradecer”, escribió. Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó pero no imaginé en ese momento lo que viviría".

La cocinera describió que en ese momento sintió "una sensación de amor tan grande" al ver a su hijo buscar y encontrar la tumba de su hermano. "Ni qué decirles ver el ramo que eligió. Les cuento que Juani solo escuchó historias de Facu de sus hermanos, de mí y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte. Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme lo van a entender perfecto y a los que no es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana. La foto me la sacó Caro Haymes desde su corazón. Hoy no está mamá para contarle pero seguro lo vio conmigo y Facu está presente en esta hermosa familia”, completó.

Semanas atrás, Maru estuvo como invitada en el programa que conduce Fer Dente por la pantalla de América TV y no dudó en relatar cómo logró superar aquel aterrador momento. “El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba: ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mi”, contó.

Y continuó: “Yo lo leía todas las noches, son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante”.

Finalmente, señaló que "su familia" y toda la buena energía que la rodeaba la "potenció" y empujó a salir de ese mal momento. “Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos... hay que seguir”, concluyó, visiblemente angustiada al recordar ese trágico momento que marcó tanto su vida como la de toda su familia.