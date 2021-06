"Superioridad estética" y "zurdos de mierd...": Javier Milei dio cátedra de racismo con Canosa

El economista, referente libertario y precandidato a diputado nacional, Javier Milei, volvió a referirse ayer a la polémica por la cuestionada investigación periodística de “La Reacción Conservadora” y, en un tono violento, sostuvo que “le están ganando la batalla” cultural a “los zurdos de mierd...”. Asimismo, el economista denunció que el Gobierno financia a una "policía del pensamiento" para "perseguir gente" que piensa distinto.

“¿Cómo funciona la policía del pensamiento? Si, por ejemplo, en las filas de ellos tienen un golpeador que caga a trompadas a la mujer, un acosador o un violador, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan", sostuvo Milei en declaraciones a la señal de noticias A24.

"Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, no les importa arruinarte la vida”, remarcó. El economista, por otra parte, fue más allá y realizó una serie de declaraciones violentas y cuanto menos racistas al respecto.

"Como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, a nosotros nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores, no solo les ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierd... Y aún así no pueden”.

"Están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural los zurdos de m..., por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierd...”, vociferó el economista. Al ser cuestionado por tono de sus declaraciones, Milei argumentó: "Con el zurdo no se negocia, con esa m... no se negocia porque te llevan puesto. A mí no me está financiando el Estado para perseguir gente. Yo defiendo la libertad de expresión a rajatabla".