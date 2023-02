 "Sus riñones dejaron de funcionar": Silvina Luna necesita un trasplante para poder vivir

Desde hace más de una década que Silvina Luna enfrenta varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años. De hecho, la modelo sufrió una serie de inconvenientes severos en su cuerpo tras ser intervenida por el polémico cirujano y, desde entonces, hace un tratamiento con pastillas para el correcto funcionamiento de su riñón que le impiden quedar embarazada.

Sin ir más lejos, en 2010 la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que en las últimas horas dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar".

El encargado de dar la noticia fue Guido Záffora, quien autorizado por la modelo reveló: “Esto lo cuento porque ella (por Silvina) me autorizó. Ella me lo contó hace unos días y mirando el programa me dice que quiere que lo cuente. Me dice ‘hace doce años me cambió la vida’. Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El panelista resaltó que por culpa Aníbal Lotocki "ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana, cuatro horas". "Le dejaron de funcionar los riñones, está en diálisis”, sostuvo Záffora. Atenta a los dichos de su compañero, Karina Iavícoli tomó la palabra y le advirtió a todos aquellos que siguen siendo pacientes del polémico cirujano: “Por favor que la gente tome conciencia, porque no es un caso, un error".

Sentada en Intrusos, Iavícoli destacó que sigue viendo a personas acudir a los diferentes consultorios que tiene Lotock. “Yo no puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos haciéndole una nota a Lotocki, porque ni siquiera lo voy a tratar como médico, la gente yendo a su consultorio. Hay un montón de famosas y de no famosas que pasaron cosas terribles”, pidió.

Acto seguido, Guido contó más detalles sobre el problema que atraviesa Silvina Luna: “Muchas veces no puede trabajar porque se tiene que dedicar 100 por ciento a su salud. A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando (a Lotocki) y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”. A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se había visto obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

De hecho, la modelo se había animado a contar el calvario por el que transita desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

Y siguió: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla".

Según contó, probó con mil terapias alternativas, pero ninguna le dio resultado. "Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico", cerró.

No hace mucho, en Socios del Espectáculo habían contado que Luna se encuentra "muy deprimida" hasta el punto de no querer ver a sus amigos. "No quiere ni siquiera que los amigos estén cerca. Su única familia es su hermano, que vive lejos. Los amigos se comunicaron con él y le pidieron que vuelva con urgencia a la Argentina para acompañarla, así que el hermano está viajando para estar cerca de ella en este momento", sentenciaron.