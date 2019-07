Susana Giménez regresará con su histórico ciclo el próximo domingo 14 de julio con un sketch bautizado como “Susana 2019” enfocado en las elecciones presidenciales. La diva, además, estará acompañada de distintos artistas como Ricardo Montaner, Lizi Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Luis Novaresio y Marta Minujín, entre muchos otros.

En ese contexto, a la salida de la gala de la Fundación Zaldivar que se llevó a cabo en el hotel Alvear, La Su fue abordada por los medios que se encontraban esperándola y no dudó en tocar todos los temas: habló de las elecciones, de su programa y de la serie de Carlos Monzón.

"Yo no me quiero meter mucho en la política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país…(que la gente vote a Mauricio Macri)", afirmó la diva, cuando le consultaron sobre la situación del país y si alentaría a la gente a votar por el actual presidente.

En esa línea, con total seguridad, Susana reconoció que piensa que Macri seguirá gobernando por otros cuatro años, ya que el país “no tiene” otra opción. “¿Si pienso que Macri va a ser reelecto? Y… sí. No sé qué otra opción tenemos. A Fernández -Fernández no la voto", respondió, despejando cualquier tipo de dudas.

Susana Giménez es, tal vez junto a Mirtha Legrand, una de las artistas y conductoras más leales al gobierno de Cambiemos. Desde antes de su elección, le expresó públicamente su total apoyo al actual presidente Mauricio Macri y le manifestó su entero rechazo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y al peronismo en general.

Sin ir más lejos, en marzo de este año, la diva de los teléfonos afirmó que apoyaba a Macri en una hipotética reelección. “Yo lo apoyo siempre porque me parece que creí que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo que tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás", había dicho.

Además, en diálogo con la CNN Radio Argentina sostuvo que a pesar de estar “en un momento especial económico porque el país arde” antes que al peronismo “prefiero cualquier cosa”. La gente está muy triste. No le alcanza la guita. Tenemos que probar cualquier cosa. Yo creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento”, aclaró.

Susana regresará a la pantalla chica el 14 de julio con un ciclo renovado. Además del sketch, la diva prepara un musical -con Flavio Mendoza como coreógrafo- y tendrá como su principal invitada a Luisana Lopilato, que en las próximas semanas llegará a Buenos Aires para filmar la precuela de Perdida, la película que protagonizó en 2018 con dirección de Alejandro Montiel.