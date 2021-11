Susana, cansada de la "okupa VIP" de su nieta en Miami, con palazo también para Mecha

Después de casi dos años de ausencia televisiva por la pandemia de Covid-19, Susana Giménez regresó a la pantalla chica de la mano de su amigo Alejandro "Marley" Wiebe. La conductora participó de la primera edición de Por el mundo, que los encontró en Miami, en donde la diva es propietaria de una fastuosa mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

"Acá no conseguís departamento alquilado fácil", reconoció la diva, quien además aclaró que su nieta, Lucía Celasco, se instala con frecuencia su mansión dado que hace poco abrió una boutique de ropa en el exclusivo barrio Wynwood. "Con Lucía, por ejemplo, yo le digo que no se alquile algo de cuatro mil dólares por mes porque lo tiene que pagar ella, que es la socia", sumó.

La convivencia con su nieta no es sencilla. "Quiero que se vaya de casa y no se va. Tiene un sillón cama que lo abre y nunca más lo cierra hasta el día en el que se va. No se cuelga la ropa, es tremendo. Su placard son las valijas. Yo soy una maniática con el orden. Ayer pasé la aspiradora y encima me quemaron la pava eléctrica con una amiga", se quejó.

¿Cómo se las ingenió la diseñadora de moda para quemar una pava eléctrica? "La dejaron puesta, con el gas de acá que calienta en un minuto y se fueron un poco hasta Buenos Aires", denunció con humor, aunque luego reivindicó a su nieta: "Lucía es la única de la familia que va a trabajar, aparte de mí".