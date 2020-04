Susana dijo que no pagará el impuesto a la riqueza y le pegó a Nicole: “¡Es una estúpida!”

Luego de no haber podido salir el último viernes al aire para dar su punto de vista a raíz de las furiosas críticas que recibió por devolver a Rita, la perra de raza Vizsla que había recibido el 9 de abril en su casa y que actualmente se encuentra al cuidado del criadero hasta que cumpla seis meses (actualmente tiene dos), Susana Giménez salió con los botines de punta.

La diva dialogó con Intrusos, explicó por qué tomó la decidió de regresar a la perra y advirtió que Rita regresará con ella cuando cumpla los seis meses de edad. “Estaba re caliente. Enojadísima porque estoy harta del tema del perro y que la gente pueda ser tan estúpida, que pueda creer que yo puedo devolver un perro o no sé qué mierda dijeron…”, comenzó Susana.

Furiosa contra los que la criticaron, la diva de los teléfonos explicó que compró a Rita para “que se case” con Beto, su perro de raza Vizsla que se encuentra actualmente en su mansión de Punta del Este. “Me mordía todo el día porque le estaban saliendo los dientes de abajo. No solamente en lo que hace en la casa, las mordeduras todavía no se me curaron y ya pasó una semana”, explicó.

Según detalló, decidió llamar a la encargada del criadero para explicarle lo que estaba ocurriendo y si se la podía cuidar hasta fin de mayo: “Que es cuando se termina la cuarentena y me la puedo llevar a Punta del este, que es para eso que la compré. Para llevarla a Punta con los otros perros”.

En ese contexto, La Su decidió -una por una- cuestionar a aquellas figuras que decidieron criticarla por su accionar, entre ellos Leo Montero, Nicole Neumann y Marcela Baños. “¿Por qué tengo que soportar que haya estúpidas que me dicen…? ¿Por qué habla mal de mí? Si yo no la conozco a Marcela Baños y ella tampoco me conoce a mí”, se preguntó la conductora.

En ese sentido, la figura de Telefe sostuvo que le “gustan más los perros que muchas personas” y que “es imposible” que abandone a un perro. “Nicole es otra estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me matan porque sí, sin preguntar. No saben de televisión y no saben de nada”, disparó, visiblemente molesta, ante las preguntas del panel de Intrusos.

Finalmente, La Su remarcó que tiene esa raza de perros “porque me encantan” y agregó: “Pero tengo un perro vagabundo que adopté y dos gatos. Yo tengo el perro que me da la gana. Nicole que se meta en su vida y con sus perros”.

Refiriéndose a la actualidad y al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, la diva aseguró que “la cuarentena la estoy llevando bien, pero hoy leí que los aviones no iban a salir ¡hasta septiembre!. Eso es una locura, va a acabar con la salud mental de la población”.

En ese sentido, según contó, leyó dos noticias que la “shockearon muchísimo”: “El primero es que el premio nobel japonés, no te digo el nombre no me sale, descubrió que el virus fue creado en un laboratorio, que no es natural y que por eso se expandió de esa manera. Yo coincido con la teoría de que fue creado. Y lo de los aviones en septiembre”.

“Yo siempre debuto en junio o julio. Teníamos una cosa armada, pero no sé qué va a pasar. Por ahora el canal no puede hacer nada. No se puede grabar ni estar juntos. Este año por ahí no trabajo y no hago nada. Por ahí me quedo en Punta del Este con mis perros, leyendo y plantando flores. Por un día, la cuarentena no me agarró en Punta, tuve que ir al dentista”, explicó.

Por último, Susana se refirió al impuesto a las “grandes fortunas” que planea implementar el gobierno y que podría recaudar entre 3 y 4 millones de dólares. “No le creo nada a nadie, porque la única vez no existe. Blanqueamos todo lo que tenemos que blanquear, pagamos el 10% y muchos no blanquearon, y los felicito”, disparó Susana.

Y continuó: “Porque a nosotros nos sacaron ese porcentaje. Conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. No hay como una justicia, no los castigaron y no pasó nada, y yo me siento una estúpida. Yo cumplí con la ley, pero ahora que te quieren sacar más…Yo creo que es difícil que salga y no sería justo. Es el único país del mundo que pagás bienes personales, anticipos y nos matan con los impuestos. Esto no existe en el mundo”.

Al felicitar a todos aquellos acaudalados que no blanquearon el 100% de sus bienes, tal y como sí hizo ella, para no pagar más impuestos y avisar que no está dispuesta a pagar el "impuesto a la riqueza" , Jorge Rial le advirtió a la conductora que eso era "ilegal", a lo que La Su sentenció: “Y bueno... hay tantas cosas fuera de la ley”.