La relación entre Carlos Monzón y Susana Giménez se convirtió en uno de los romances con más caracteres escritos en la historia del periodismo argentino. Pero la diva relató recientemente uno de los momentos que más la avergonzó, y que fue antes de que blanquearan la relación: un cántico en el Luna Park.

Era 1972 y el boxeador defendía su corona en el mítico Palacio de los Deportes contra el australiano Tony Mundine. Hacía poco que se había estrenado La Mary, la película con la que comenzó el romance entre ambos. Tito Lecture ya sabía de la relación y ante el pedido de Monzón de que Susana estuviera presente decidió ubicarla en el lado opuesto a donde estaba la esposa del boxeador y madre de sus hijos, Mercedes Beatriz “Pelusa” García.

Lecture quería que Susana, según recordó ella y también consignó el biográfo del boxeador Ernesto Cherquis Bialo, pase desapercibida ante la prensa y también los que iban a ver la pelea para que no se generaran ruidos. Pero no pudo.

Cuando en las tribunas se percataron de la presencia de la actriz empezó el cántico. “Se siente, se siente, la Mary está presente”, según recordó Susana en una entrevista que le brindó a la revista Caras. Pero a medida que pasaba el tiempo la canción cambió.

“Se siente, se siente, la Mary está caliente”, empezó a entornarse en las tribunas. “Un horror, cincuenta mil personas gritando eso. Yo lo único que quería era irme y no enfrentarme con Pelusa”, agregó Susana.

La relación entre ambas no pasaba por su mejor momento. Es que en ese entonces Monzón todavía no le había blanqueado a su esposa su decisión de abandonarla y su relación con Susana. Al punto tal que Pelusa encaró a la diva para “avisarle” que no se le ocurriera hacer que su marido la abandone.