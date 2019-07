En el último año, Susana Giménez participó involuntariamente en dos biopics: la de Sandro y la de su ex, Carlos Monzón. Si bien se sabe que a la diva no le gusta nada que la "imiten", sorprendió al analizar cómo la interpretaron primero Eugenia "la China" Suárez y luego Celeste Cid. Qué dijo sobre cada una de las actrices.

"Ella es divina como actriz y como persona, imposible que lo que hizo me hubiera caído mal. Además, hizo un laburo previo espectacular. Se estudió todo. Me estudió y eso se notó en pantalla", resaltó en alusión al trabajo de Cid, en la serie sobre la vida del boxeador, en diálogo con el diario Clarín.

En la serie de Space, Cid aborda un momento muy complicado en la vida de la diva: no sólo recorre el romance con Monzón, sino que también muestra qué posición tomó la conductora durante el juicio por el femicidio de Alicia Muniz. "La vi y me reconocí bastante. En este capítulo me hizo en dos etapas: de rubia, cuando ya estaba haciendo el programa, en el '88, y en el '74, en tiempos de La Mary. Yo asumo que es muy difícil hacer de mí, pero siento que esta vez se hizo con seriedad".

El "esta vez se hizo con seriedad" dio lugar, por supuesto, a la pregunta obvia: ¿acaso la "China" no cumplió con sus expectativas? "Lo que pasa es que hay una tendencia a hacer la Susana de la tele. Y yo no hacía antes las cosas que digo ahora. En los '70 no andaba por la vida diciendo 'Ay, mi amor".

La 'China' hizo lo que pudo"

Pese a la crítica, la conductora desligó de la responsabilidad a la actriz: "Ella tiene la mejor, pero la culpa no fue de ella. Le mezclaron todo. Le hicieron decir Hola, mi amor; y todas esas cosas que yo digo ahora por televisión. Pero no corresponde a esa época. La 'China' hizo lo que pudo y sé que lo hizo con respeto. Sucede que no soy fácil de imitar. Capaz es mi voz, no sé, o la exageración del mi amor, mi amor tipo muletilla cansadora. En general me cuesta reconocerme en las imitaciones".

Por último, también se refirió a Fátima Flórez: "Ella es genial, me divierte mucho, pero hay algo de mí que no llega a los imitadores. El problema no es de ellos. Fátima tiene personajes brillantes, como cuando hace de Cristina. A Silvia Süller la hace igual, a Iliana (Calabró) la cazó al toque. El tema, insisto, es mi voz. A la Chiqui (Mirtha Legrand), por ejemplo, la imitan bárbaro, porque tiene una voz más fácil que la mía".