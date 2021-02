Susana Giménez habló de la violencia de género que sufrió, tras el femicidio de Úrsula: "Ante el primer golpe..."

Son pocas las veces que Susana Giménez habla de forma abierta sobre la relación que mantuvo con Carlos Monzón. Salieron durante cuatro años, cuando la carrera de la ahora conductora comenzaba a despegar y él ya era "el campeón" con indiscutible fama internacional. Pero la relación llegó a su fin después de una de las últimas peleas del femicida por decisión de Giménez, luego de que Monzón la golpeara en Italia. Visiblemente movilizada por el femicidio de Úrsula Bahillo, Susana volcó sus reflexiones en las redes sociales.

La conductora avaló el posteo que realizó la actriz Natalie Pérez, en el que le reclamó al presidente Alberto Fernández "más medidas" para frenar la violencia machista, que en lo que va del año ya se cobró más víctimas que días de calendario. "Esto no puede pasar más, esto no tiene que pasar más. Ni una menos. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué. Que el mundo sea una porquería para quienes son una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas; de eso no nos podremos escapar", disparó la actriz.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Atenta al conmovedor video de la actriz, Susana volcó sus reflexiones en el muro. "De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo. Ante el primer golpe, dejalo; porque se va a repetir indefectiblemente", disparó Giménez.

Reacia a la hora de hablar de la violencia de género que sufrió durante su relación con Monzón, la conductora habló sobre el tema dos años atrás, cuando se lanzó la serie que aborda la vida del boxeador con el foco puesto en el femicidio de Alicia Muniz, la madre de Maxi, su hijo menor.

"No me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido. Así que dejémoslo claro... Me pegó esa noche en Italia, fue horrible; me dejó un ojo negro", reveló la conductora. Luego, sumó: "El problema de Carlos era el alcohol. Cuando tomaba le salía la furia, sino era re amoroso y tranquilo. Ese era su problema, el alcohol. Nada más y nada menos que eso".

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate al 144