Susana Giménez invitó a Caniggia al programa y advirtió: "El chusmerío me mata" (no hay remate)

Mariana Nannis desató un verdadero escándalo en el programa de Susana Giménez al asegurar que fue víctima de violencia física y de un gran número de infidelidades de parte de su marido, Claudio Paul Caniggia, a quien acusó de padecer todo tipo de adicciones.

Sentada en el living de La Su, Nannis había dicho que “no está divorciada” de su marido y afirmó que estaba intentando “salvar” al ex futbolista de la “prostitución y la drogadicción”. Además, contó que el ex jugador de la Selección Argentina maltrataba a sus hijos: según contó, él encerraba a sus tres hijos en el auto mientras permanecía por horas en un prostíbulo.

Pero el relato de Nannis se agravó minutos después, cuando reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

Cansado de las acusaciones de su ex y furioso por el escándalo mediático que se originó a raíz de sus dichos en el programa de la diva, el ex futbolista negó sufrir adicciones y se mostró muy duro con Susana. "Me pareció patético que una producción permita que se digan todas estas cosas sin evidencias, sin mostrar algo y que no le pregunten nada. Fue lamentable”, lanzó.

Además, el ex delantero aclaró que no le interesa estar en el programa de Susana Giménez y aclaró que, a diferencia de su mujer, él elije con quién hablar. Al mismo tiempo, consultado por un notero de Pamela a la Tarde si llevará a la Justicia no solo a su esposa, sino también a los encargados del ciclo de la diva, aseguró: "Sí, también voy a accionar".

Lo cierto es que Susana –ante la reacción de Claudio Paul- decidió enviarle un audio a Carlos Monti. El mismo fue reproducido en el ciclo que conduce Pamela David: "Mariana ha venido todos los años al programa, hasta ha hecho sketches… Esta vez vino y vomitó, hizo una especie de catarsis de su vida, y la verdad que yo no la puedo juzgar y él tampoco".

Y continuó: "Por supuesto que cuando hablan de uno, el otro se siente mal, ¿viste? Pero yo tengo un programa de entretenimientos y entrevistas y ha venido todo tipo de gente. Si (Caniggia) quiere responder, tiene las puertas abiertas, pero, viste, siempre ha sido así el programa. No es con Mariana. Si viene alguien y quiere contar…".

Al final la diva fue clara, remarcó que “nunca” obligó a nadie a ir a su programa y cerró: "Nunca voy a obligar a nadie, por supuesto. Yo no le voy a contestar (a Caniggia), no quiero entrar en un lío porque no vale la pena. Entiendo que debe estar mal porque estará pasando un mal momento, qué sé yo. Pero no me voy a meter, no quiero. El chusmerío me mata, Carlos. No lo soporto”.