Susana Giménez tiene coronavirus: "Se hisopó y dio positivo"

Una mala noticia para Susana Giménez. Hace pocas horas, le confirmaron que dio positivo de COVID-19. Se había hecho un hisopado porque había presentado síntomas, como tos y dolor de cabeza. La diva se encuentra en su mansión La Mary, en Rincón del Indio, Punta del Este, Uruguay.

Hace poco más de dos semanas, Susana terminó el esquema de vacunación con las dosis de Pfizer. Había sido inoculada en el Campus de la ciudad de Maldonado, a poco más de 5 kilómetros de su propiedad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En tanto, su hija Mercedes Sarrabayrouse fue hisopada tras el resultado de su madre y aguarda por saber si también es positiva de coronavirus. Hace pocos días, Mecha recibió la primera dosis de la vacuna.

Desde su cuenta de Twitter, Ángel de Brito afirmó: "Positivo para Susana Giménez. Tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo. Su hija está esperando el resultado del test".

La última vez que Giménez habló en público fue en una entrevista con Jonatan Viale, a quien le dijo: “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela”. Y confirmó: “No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”.

Y completó: “Me angustia mucho Argentina. Veo los noticieros y por supuesto que me angustia. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robarle el auto es como si me mataran a mi, no puedo creerlo. La inseguridad es tan terrible como el virus”.

Aunque tiene un contrato con Telefe, la diva decidió quedarse en Uruguay y no trabajar mientras dure la pandemia. Los directivos de Viacom compraron un formato de juegos en Estados Unidos para que la diva lo lleve adelante durante 2022. Ella quiere sumar a Carlos Tévez como uno de las figuras fijas del envío. Por el momento, no se sabe mucho más.