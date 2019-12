Susana Giménez y la millonaria mansión abandonada que se convirtió en su peor dolor de cabeza

Como todos los años, Susana Giménez terminó su ciclo en Telefe, armó las valijas y partió rumbo a Punta del Este para disfrutar en familia -y con amigos- de las Fiestas. La conductora aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una postal casera de La Mary, la primera mansión que construyó en Uruguay. "Con o sin sol, el verano en La Mary se trata de horas de charla alrededor de la pileta con familia y amigos hasta que caiga el sol", destacó. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con la millonaria mansión que ella misma diseñó y se encuentra deshabitada? La historia del sueño arquitectónico que se convirtió en pesadilla.

Corría el año 2011 cuando la diva decidió invertir unos cuántos millones de dólares en la construcción de una nueva propiedad en Uruguay, ubicada a 15 kilómetros de la laguna Garzón. Trabajó mano a mano con el arquitecto y aprobó hasta el último detalle de la mansión en la que, según ella misma confesó, soñaba con pasar el resto de sus veranos e instalarse allí una vez retirada de la televisión. Pero algo sucedió y la conductora pasó sólo un verano antes de ponerla a la venta.

Cara y alejada de todo, la propiedad es difícil de vender. La conductora se resignó y bajó el precio: pide diez millones de dólares, lo que representa sólo el valor de las 101 hectáreas de la propiedad. La casa se llama La Tertulia, nombre que según le reveló Giménez a la revista Hola, eligió porque es "un término que remite a los tiempos de la colonia, cuando las señoritas hacían tertulias y se sentaban todas en un living donde mantenían largas charlas".

La mansión tiene 500 metros cuadrados.

La pileta es de piedra.

El terreno tiene 101 hectáreas, valuadas en diez mil dólares cada una.

"Está lejos de todo, nadie viene y me cuesta quedarme sola en un lugar así", reconoció al momento de ponerla en venta. Y, pese a la súplica de la inmobiliaria que contrató para sacarse de encima la mansión, sólo pasó allí el verano del 2013. En efecto, los encargados de "mover" la propiedad le pidieron que se mostrara más en la casa, que organizara fiestas y que la hiciera conocida, para poder atraer a potenciales compradores. Pero Susana no quiso saber nada, en especial después de que la desvalijaran.

El estilo "salvaje y bravo" que Susana buscó para su nueva mansión

La casa de Susana está en una zona que la conductora describió como más "salvaje" que el paisaje donde se ubica La Mary. "Tiene un clima bravo y vientos fuertes", describió. "Fui un día y me enamoré del lugar, de las águilas que planean en ese vallecito, el silencio, la paz", agregó Giménez. "El campo uruguayo ofrece unas postales increíbles".

Ideada por el arquitecto Javier Gentiles, la casa está ubicada en la cima de un cerro y tiene una planta divida en cuatro segmentos. Incluye también pileta y un establo. La materia prima principal para la construcción fueron piedras extraídas de la zona circundante. Las paredes interiores tienen revestimientos de madera y los pisos se construyeron en cemento alisado.

Para decorar la casa, Susana importó productos de Estados Unidos, donde según ella fue "más fácil conseguir objetos para el estilo de la casa". "Si tengo que definir mi sello, debe ser el mix de cosas: me gusta mezclar colores y texturas, me lo voy imaginando, y eso me sale bien, me gusta", ilustró.