Susana Giménez y los secretos detrás de su encuentro con Lacalle Pou: por qué no volverá al país

Susana Giménez participó del America Business Forum, un encuentro que reunió a las principales figuras de la política, el empresariado y la farándula de Punta del Este. Pero la diva no sólo participó del encuentro (moderado en su caso por el periodista Ismael Cala): además, mantuvo una reunión privada con el presidente charrúa, Luis Lacalle Pou.

"Tu encuentro con el presidente Lacalle Pou, ¿cómo fue?", indagó el periodista Pablo Cayafa. "Fue fantástico. Es muy inteligente, es brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Y me parece tan humilde, tan increíble", resaltó la diva.

Pero los elogios al primer mandatario uruguayo, que se enmarcan en las duras críticas que la diva realizó desde el país vecino hacia el Gobierno nacional, no quedaron ahí. "Te cuento una tontería: él tenía que ir a Canelones... como hacen los presidentes, ¿no? Que tienen veinte mil cosas. Un amigo que estaba ahí le dice: 'Pero tomate el helicóptero, ¿cómo vas a ir en auto?'. Y él le dijo: 'No, el helicóptero lo uso sólo para trabajar. Para las cosas personales jamás usaría el helicóptero'. Yo me quedé muda, por razones obvias, y no pude creer que alguien pensara así. Como tiene que ser, ¿no?", disparó la conductora.

El encuentro entre la diva y el mandatario tuvo lugar en la mansión que la conductora tiene desde hace años en las afueras de Punta del Este. De acuerdo a lo confirmado por el periodista Ángel de Brito, el menú fue francés y sólo tomaron agua. "Fue una cena muy distendida, se rieron mucho y ella quedó encantada con el presidente", destacó el conductor.

Consultada además sobre su futuro laboral, después de casi dos años de permanecer alejada de la pantalla chica, la diva anticipó que en las próximas semanas viajará a Estados Unidos, desde donde piensa emitir su voto para las elecciones legislativas de la Argentina.

"Voy a votar en el consulado. Después, vuelvo a Punta del Este. Y luego, ya en marzo, empezamos a grabar en Argentina. He trabajado en mi vida mucho, mucho, mucho. En una época, hacía el programa y durante el día hacía cine. Era tremendo. Y cuando hacía el programa al mediodía, después hacía teatro a la noche. Así que me parece que un poco de descanso también me merezco", cerró.