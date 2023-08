Susana insitió que el que mata "tiene que morir" y cantó su voto: "No cambiaría nunca"

Susana Giménez, tal vez junto a Mirtha Legrand, es una de las artistas y conductoras más leales a Juntos por el Cambio (JxC) a tal punto que, de su boca, jamás salió una crítica para con Mauricio Macri y compañía, ni si quiera al enterarse que el préstamo que el ex presidente le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) -de casi 57 mil millones de dólares- fue 27 veces la capacidad de endeudamiento del país.

Así y todo, desde 2015 la diva -que decidió tramitar la ciudadanía uruguaya y dejar de tributar de este lado del Río de la Plata, algo que pudo lograr recién en febrero del 2022- viene intentando llevar agua para el molino del líder del PRO. “Confío absolutamente en Mauricio”, decía en medio de la campaña presidencial de aquel año, aunque daba a entender que su visión no era del todo imparcial debido a que tildó como un "viejo amigo" suyo.

En 2019, casi cuatro años de aquel 10 de diciembre de 2015, la diva volvía a pronunciarse políticamente: hablaba del presente económico del país, de una eventual reelección de Macri, de la crisis que se vive en Venezuela y se refirió a una posible candidatura de Marcelo Tinelli, algo que no terminó ocurriendo. Claro está, ratificó su apoyo al ex presidente de Boca con la condición de que no sigan aumentando los servicios.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, La Su afirmaba que "antes que el peronismo, prefiero votar cualquier cosa”, algo que sostiene hasta el día de hoy. Resulta que en las últimas horas, la diva de los teléfonos opinó sobre la actualidad argentina desde la comodidad de su casa en Uruguay. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, dijo.

Efectivamente, la personas que tengan residencia permanente en el exterior registrada en su documento, y que también esté incorporada en el Registro de Electores Residentes en el Exterior que confecciona la Cámara Nacional Electoral, pueden participar de las elecciones nacionales, pero no de las PASO. "Claro no hay voto extranjero en las PASO. Sí en la general", le confirmó una fuente de Cancillería a BigBang.

El Artículo 20 del Código Electoral establece que "Todo elector tiene la obligación de votar en las elecciones provinciales o municipales que se realicen en la Provincia". Solamente quedan exentos los siguientes:

Los electores mayores de setenta y cinco (75) años.

Los jueces y auxiliares que, por disposición de esta Ley, deban asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.

Los que el día de la elección se encuentren a más de doscientos (200) kilómetros del lugar donde deban emitir el sufragio. Esta causal debe responder a circunstancias imperiosas o atendibles para que puedan ser causa suficiente.

Los que estén enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, debidamente certificada, que les impida concurrir a los comicios.

Los ciudadanos de dieciséis (16) y diecisiete (17) años cumplidos.

En Uruguay, la diva millonaria goza de una serie de medidas como “vacación fiscal” de cinco años (aunque esto varía según el patrimonio y en el caso de ella no está vigente), y 12% de impuesto a la renta reducido por ganancias generadas por activos en el exterior. ¿La grandes diferencias con los impuestos en Argentina? Susana no paga Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a las Ganancias en Uruguay no tiene un mínimo no imponible tan alto.

En resumen, Giménez paga mucho menos en Uruguay que en Buenos Aires. En contraprestación, la diva tiene que generar ingresos en tierras charrúas. Por ese motivo, tuvo que protagonizar, por dar uno de los tantos ejemplos que tiene, la obra Piel de Judas en el hotel Enjoy, ubicado en la Mansa de Punta del Este. La realidad era que Su no quería actuar. Pero tenía que hacerlo para no tributar y no le quedó otro camino.

En diálogo LN+, aseguró que siempre votó por JxC y que no cambiará a esta altura. “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, dijo y aclaró que confía tanto en Bullrich como en Larreta para comandar al país. "Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco", afirmó.

Con una amnesia pasajera, La Su aseguró que la actualidad del país "no le gusta". "Tampoco ver que todos los días matan tres personas”, agregó. Y consultada sobre aquella frase que pronuncio años atrás, donde aseguraba que “el que mata tiene que morir”, reafirmó: “El que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así".

Y continuó: "Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ¿vos qué vas a hacer? ‘Ay, no señor, por favor, quiero justicia’. No. Eso es lo que se oye y eso me aterra, me aterra”. Al final de la entrevista, La Su detalló que lo que más la "trastorna" es la "inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne". "Todo me duele, como a todos los argentinos", cerró.