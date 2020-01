Susana, luego de sus dichos sobre los pobres y las gallinas: "Sostengo lo que quise transmitir"

Luego de que la semana pasada Susana Giménez hablara de forma polémica sobre la pobreza de la Argentina, y después de recibir también una gran cantidad de críticas, este martes la diva de los teléfonos usó su Twitter para poner un poco de paños fríos ante tantos comentarios negativos. "Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema", sostuvo.

En un evento en un lujoso hotel de Punta del Este, la semana pasada la conductora fue consultada por la prensa acerca de la situación que vive la Argentina desde hace años. “Quiero que le vaya bien al país, que dejen de hablar de pobreza y si hay pobreza que ¡La gente vaya al campo”, comentó la rubia, y agregó: "Siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener un gallinero, que sé yo”.

Estas frases provocaron una ola de críticas hacia Giménez en las redes sociales, y también en varios medios de comunicación, donde se generaron acalorados debates por lo que había querido, o no, decir la diva.

Aunque dejó pasar bastante agua debajo del puente, la "Su" se dio cuenta que el tema seguía vigente en la TV, por lo que este martes usó su perfil de Twitter para aclarar que los "medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente" sus dichos.

*SOLIDARIDAD?, TE LA DEBO*

Si hay mucha pobreza, que se pongan un gallinero

By Susana Gimenez pic.twitter.com/Sh2RW97jFE — Alejandro (@Ciro_alejandro1) January 5, 2020

"Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. 'La gente me conoce', pensé, 'no hace falta que aclare nada”'. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder. Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, AMO MI PAÍS Y ME DUELEN TREMENDAMENTE EL HAMBRE Y LA POBREZA", escribió la rubia.

Además, sostuvo que entiende perfectamente que haya gente que no concuerda con su manera de pensar, pero que no por eso piensa dejar de decir lo que siente o cree.

En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) January 14, 2020

"Con respecto a mis consideraciones sobre el hambre en Argentina, primero he de decir que fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise trasmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema", comentó.

Con respecto a mis consideraciones sobre el hambre en Argentina, primero he de decir que fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise trasmitir. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) January 14, 2020

Sobre esto, aclaró que es amiga de un argentino que hace años trabaja en las Naciones Unidas, y que él le ha contado cómo lograron mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales, buscando la forma de generar sus propios recursos.

"Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos que creyeran que el dolor de la gente me resulta indiferente, no está en mi naturaleza, no sería yo. Quiero creer que aunque digan lo que digan la gente lo sabe", cerró.