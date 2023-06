Susana, Mirtha y el club de las divas del mal: las nazifrases contra gays, pobres y a favor de pederastas

Diva se nace, no se hace. Susana Giménez y Mirtha Legrand son las grandes figuras que tiene este país y no hay dudas al respecto. La primera se convirtió en la reina de los teléfonos, dueña del rating más alto de la televisión argentina durante años y la más querida del ambiente artístico. La Chiqui, por su parte, viene de celebrar los 55 años de la primera transmisión de “Almorzando con las estrellas”, el programa que la catapultó como ícono del espectáculo, con todo lo que eso significa.

De más está decir que fueron y siguen siendo las mujeres argentinas que deslumbraron en el teatro, la televisión y el cine. Por eso, cuando al argentino promedio se le pregunta "¿cuáles son las grandes divas del país?", no dudan en responder: Susana y Mirtha. Pero el éxito y la popularidad no te exime de cualquier obligación o culpa, y durante todo este tiempo La Su y Mirtha han cometido algunos errores que, para muchos, fueron imperdonables.

En ocasiones las cosas no salen como todos lo esperan, y con preguntas u opiniones un tanto incómodas (y reprochables), las conductoras a veces quedaron mal en público. Por ejemplo, en las últimas horas Susana, en su afán por defender a su buen amigo Marley, denunciado por presunta “violación de menores”, patinó al decir: "Eso debe haber prescripto hace 35 años". Pero eso no fue lo más grave de todo.

La Su calificó al conductor de Telefe como "una persona maravillosa" y remarcó que "no le preocupa para nada" esta denuncia en contra de su amigo. "Antes no se hablaba de eso y él tiene un hijo al que adora con toda su alma y me parece cruel que la gente siempre quiera sacar plata al que trabaja. Ahora esto es un lío pero antes no, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente..."., atinó, ganándose el repudio de propios y extraños en las redes sociales.

Lo cierto es que aunque algunos estiman que los errores de La Su o La Chiqui tienen que ver con su edad, lo cierto es que siempre se caracterizaron por opinar sin tener ningún tipo de filtro. Por este motivo, desde BigBang enumeraron algunos de los dichos más escandalosos de las llamadas divas argentinas.

Susana Giménez

En plena pandemia, Susana Giménez había vuelto a ser objeto de la ira de las redes sociales a causa de sus declaraciones sobre la pobreza, las cuales calaron aún más hondo porque las hizo desde la exclusiva Punta del Este. "Si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Éramos el granero del mundo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas?", había señalado como si nada en diálogo con varios medios.

En defensa de los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. "Los pobres no tienen tantos derecho como creen. Les hicieron creer que debían gastar mucha luz y gas y eso va en detrimento del país".

Entrevistando a Matías Alé poco tiempo después de su brote psicótico. "Te veo espléndido, la mirada bien, clara. Siempre me pareciste amoroso. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada de malo ser mujeriego, peor sería que te gusten los hombres".

Opinando sobre la inseguridad en 2016. "Tener un arma es la única forma".

En una entrevista al fallecido Emilio Disi, quien combatía un cáncer. "Estoy segura de que vas a salir de esta. Yo sé que vas a luchar hasta la muerte".

En diálogo con José Luis "el Puma" Rodríguez. "Estamos llenos de venezolanos. Todos tienen trabajo. No sé cómo hacen, pero hay trabajo".

Luego del hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado. "Estábamos todos preocupados por la aparición de Santiago y bueno, por suerte apareció".

Durante su nombramiento como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. "Me querían ir a buscar en una moto por los piquetes. Yo les dije 'no puedo porque me despeino'. No era un piquete, ¡era un repiquete! ¿Por qué el día que me eligen a mí tiene que haber un piquete? Yo, si hubiera sabido, traía un carro esos grandes que tiran agua y los mojaba a todos".

En la previa de las elecciones presidenciales del 2019. "Le tengo miedo al populismo, al comunismo, a la zurda".

En el programa donde celebró sus tres décadas al aire en 2017. "Estoy con el desayuno nada más, para estar flaca".

Después del asesinato de su amigo, el decorador Gustavo Lanzavecchia, en 2011. "Terminen con los derechos humanos y esas estupideces. Basta con que son menores. Acá tiene que haber leyes más fuertes: el que mata tiene que morir".

Mirtha Legrand

El apoyo a la familia de Lautaro Teruel, el hijo del cantante Mario, que fue condenado por abuso sexual. "Quisiera mandarles un saludo muy especial a Los Nocheros porque están viviendo momentos muy duros, difíciles, a la familia Teruel la conozco. Es una desgracia lo que les ha pasado. Les vamos a mandar un aplauso, un beso", dijo

La incómoda pregunta a Laura Miller. Mirtha vivió un complicado momento con la cantante Laura Miller, quien había denunciado que fue víctima de violencia de género por parte de una ex pareja. "¿Por qué te pegaba? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer?", le preguntó la mamá de Marcela Tinayre a la artista, y sin disimular su cara de sorpresa, Miller respondió que para saberlo "habría que preguntárselo a él". No conforme con la respuesta, la conductora le retrucó: "¿Pero vos qué hacías para que él te pegara?". Aunque la cantante no supo qué responder, rápidamente Legrand se disculpó e intentó aclarar la situación, y dijo que su pregunta había estado mal formulada.

La duda homosexual a Roberto Piazza. También fue polémica la pregunta que la conductora le realizó al diseñador de alta costura Jorge Piazza, cuando le consultó si es posible que una pareja homosexual que adopta a un chico, pueda incurrir en una violación contra el menor. En ese entonces Piazza lo negó y continuó con la charla, pero en otras entrevistas confesó que la pregunta fue tan abrupta que no llegó a reaccionar sobre los dichos de Legrand.

¿Lo ganaste con honra?. Entre la lista de momentos incómodos, se encuentra también el que vivió Flavia Palmiero en el 2003, cuando la diva de los almuerzos le preguntó si el anillo de brillantes que tenía en su mano lo había ganado con honra. En el primer programa de 2016, Mirtha Legrand recordó aquel momento histórico y aseguró que el comentario lo hizo en broma, pero que a Palmiero le cayó muy mal.

Un insólito comentario sobre el general Manuel Belgrano. Uno de los invitados a la famosa mesa fue el periodista e historiador Daniel Balmaceda (56) y en medio de la charla que tenía con La Chiqui, surgió el nombre del militar rioplatense. Curiosa, o sabiendo la respuesta que le iba a dar el historiador, la conductora quiso saber cómo le decían al prócer argentino en su círculo íntimo. “Le decían cotorrita”, respondió Balmaceda. En medio de la conversación, la Diva de los almuerzos dijo, de forma desafortunada, que "también se dijo en algún momento que (Belgrano) era homosexual. Es feo eso, eh", opinó.