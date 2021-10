Susana negocia una exclusiva con Wanda: las exigencias de la mediática y la postura de Icardi

La semana arrancó con la confirmación de que Wanda Nara y Mauro Icardi habían superado la crisis y apostaron nuevamente a la pareja, luego de que la modelo descubriera un intercambio de mensajes entre el delantero del Paris Saint-Germain y Eugenia "La China" Suárez. La reconciliación de la pareja, claro está, se dio en simultáneo a la revelación del contenido de la carta escrita por el atacante rosarino, la cual -según la propia Wanda- hizo que recapacitara y lo perdonara. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’", había detallado la representante.

Pero lejos de una carta romántica, el futbolista enumeró su buena conducta durante los últimos ocho años y le dio un ultimátum. "No puedo seguir aguantando tus malos tantos, tu ninguneo, tu pelotudeo, como hacés. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz porque ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, queres un futbolista. Espero que sea un 1% de lo que fui yo", rezaba parte de la misiva.

Lo cierto es que al parecer, esta novela sumará un nuevo capítulo: Susana Giménez busca, con cierta desesperación, tener una exclusiva con la hermana de Zaira Nara, con quien mantiene una gran relación desde hace años. De hecho, la histórica conductora de Telefe fue la primera en pronunciarse a favor de Wanda en medio de este escándalo y en los últimos días, la sorprendió con un regalo: un encantador ramos de flores.

Al parecer, Susana quiere viajar personalmente a París, Francia, y realizar un especial desde allí un especial con el "Wanda-Gate" como tema principal. "Estuvo muy activa con el tema. Sé que tuvieron largas conversaciones telefónicas y que la diva le dijo que bajara un cambio y estuvo aconsejándola. Me parece que es mejor el encuentro personal”, había contado la panelista de América TV; Karina Iavícoli.

Sin ir más lejos, la propia Wanda dejó entrever que dentro de poco volverá a ver a la diva, con quien estuvo por última vez en 2017. “Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”, le expresó junto a la foto de un ramo de flores que recibió por parte de la conductora. Sin dudarlo, la animadora replicó la story en su perfil y le respondió: “¡Nos vemos pronto!”, como guiño al futuro encuentro.

Hace cuatro años, Susana a Milán. Italia, para entrevistar a la empresaria. En esa ocasión, Wanda recibió a la conductora en su casa, la llevó a ver un entrenamiento de Mauro Icardi -que por entonces se desempeñaba como delantero del Inter de Milán- y compartieron una cena. Allí, la mediática no dudó en contar cómo conoció a Icardi, reveló qué cosas la enamoraron de él y habló sobre una posible separación: "Soy más realista, no digo para toda la vida”.

Según trascendió, La Su ya preparó las valijas y está dispuesta a viajar a Francia cuando Wanda le de el "ok" definitivo, a pesar que en un principio se barajó la posibilidad de que la entrevista se haga a través del innovador formato “realidad aumentada”, el cual viene utilizando desde hace un tiempo Rodolfo Barili y Cristina Pérez por Telefe Noticias. Sin ir más lejos, la propia diva fue parte de una de esas coloridas y muy avanzadas notas por la pantalla de Telefe.

Según contó Ángel De Brito, Susana tiene previsto viajar a París en noviembre y allí se concretaría el encuentro, que sería televisado por Telefe como un especial de la diva, tal como ocurrió en 2017. De la nota, esta vez no formará parte Mauro Icardi, quien decidió bajar el perfil tras el escándalo con La China, por la conductora solo hablará con Wanda. Entre las exigencias de la botinera, se destaca que la entrevista deberá hacerse en su mansión de París.

Además, según informó Crónica, le exigió un alto cachet de miles de dólares. “Yo le digo que lo que importa es que ahora estamos juntos, que tenemos una hermosa familia”, le había dicho Icardi a Susana en 2017. A modo de respuesta, su esposa le retrucó: “Yo soy más realista, no digo para toda la vida. Digo, ojalá nunca nos pase nada... porque uno nunca sabe”. ¿Seguirá pensando igual?