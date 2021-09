Susana reveló cuál fue el milagroso, y muy costoso, medicamento que la salvó del COVID-19

Luego de superar el COVID-19 y tras estar más de un año alejada de la pantalla, Susana Giménez dejó contundentes frases días atrás durante la entrevista especial que le brindó a Cristina Pérez y Rodolfo Barili, en Telefe Noticias. “Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada", reveló.

Consultada sobre sus principales miedos al contagiarse, la diva aseguró: “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran. No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”.

La entrevista se realizó a través de una tecnología de realidad aumentada, lo que permitió simular el encuentro de los tres en pantalla, mientras que en realidad la diva estaba en su casa. “En el (Sanatorio) Cantegril me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, fuertes y caras que consiguieron en el sanatorio y me las pusieron”, detalló la diva.

Lo cierto es que a raíz de estas últimas declaraciones, la "Su" comenzó a recibir todo tipo de consultas en las redes sociales sobre cuál había sido la medicina que la ayudó a combatir el coronavirus y, cansada, realizó un posteo -tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram- en el que precisó: "Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID-19 que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab".

Se trata de un anticuerpo monoclonal que limita la respuesta inmune inflamatoria exacerbada que genera el coronavirus y, según los especialistas, se utiliza en pacientes con COVID-19 moderado o grave. "Por favor tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos e instancias del COVID-19", le aclaró la conductora a sus millones de seguidores.

Susana se sometió a un tratamiento con anticuerpos monoclonales (denominado MAb), una innovadora terapia cuyo valor es de 2850 dólares, para superar el COVID-19. El Tocilizumab -producto recomendado por la OMS, que genera anticuerpos monoclonales- se aplica vía intravenosa y según los expertos brinda rápidos resultados al disminuir la carga viral del virus SARS-CoV-2.

El Tocilizumab es un fármaco intravenoso utilizado para tratar la artritis reumatoide y que se agregó al ensayo en abril de 2020 para pacientes con coronavirus que requerían oxígeno y tenían evidencia de inflamación. Un total de 2022 pacientes fueron asignados al azar para recibir Tocilizumab por infusión intravenosa y se compararon con 2094 pacientes asignados al azar a la atención habitual sola.

El 82% de los pacientes estaban tomando un esteroide sistémico como la Dexametasona. El tratamiento con Tocilizumab redujo significativamente las muertes: 596 (29%) de los pacientes del grupo de Tocilizumab fallecieron a los 28 días, en comparación con 694 (33%) pacientes del grupo de atención habitual. Esto se traduce en una diferencia absoluta del 4% y significa que por cada 25 pacientes tratados con Tocilizumab, se salvaría una vida.

Los estudios también mostraron que el Tocilizumab acorta el tiempo hasta que los pacientes reciben el alta hospitalaria con éxito y reduce la necesidad de un ventilador mecánico. Se utiliza combinado con el esteroide Dexametasona, un medicamento disponible en todo el mundo que reduce las tasas de muerte en cerca de un tercio entre los pacientes con COVID-19 más grave.

Si bien el medicamento se aplica a través del suero y está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por lo que puede conseguirse en el país, es un tratamiento sumamente costoso destinado a pacientes que pueden afrontar dichos gastos. “Aprendí que hay cosas muchos más importantes, que la salud es lo primero en el mundo, sentirte con ganas, fuerte. Yo no podía moverme. Me decían que tomara mucha agua y yo la detesto, hasta que un día dije que me iba a salvar y empecé a tomar. Pero lo que me salvó fueron dos inyecciones, muy caras, que consiguieron en el Cantegril”, había relatado la diva.

Dentro de poco, Susana volverá a la pantalla de Telefe, pero no con su histórico programa: será la primera invitada del ciclo Por el Mundo (Telefe), conducido por Marley, y el destino elegido por la diva y el conductor será Estados Unidos. El viaje está previsto para noviembre y la producción del programa ya está coordinando los otros invitados que acompañaran al conductor a los destinos que por el momento son dentro de los Estados Unidos, como Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles y Miami, entre los más importantes. La diva de los teléfonos solo participará del tour por Miami, mientras que Marley y su equipo se quedarán durante 8 semanas para continuar con el ciclo desde el país del norte.