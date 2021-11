Susana volvió a acusar de "okupa" a su nieta y reveló los millones que puso para sacarla de su mansión

¡Lo hizo de nuevo! Después de quejarse de que su nieta se le instala en modo "okupa vip" en su mansión de Estados Unidos, Susana Giménez volvió a hablar del tema en una nueva edición del ciclo Por el mundo, en el que la diva recorrió junto a Marley la ciudad de Miami. Pero esta vez, la diva de los teléfonos dio un paso más y reveló la millonaria asistencia financiera que le dio a su nieta a cambio de que nunca más ponga un pie en su fastuosa propiedad.

En la segunda parte del programa especial, Susana y Marley se hicieron presentes en el local de ropa que Lucía Celasco puso con una amiga (y con la asistencia económica de su abuela) en el exclusivo barrio de Wynwood. Al entrar, se encontraron con la hija de Mercedes Sarrabayrouse y la conductora le espetó sin pelos en la lengua: "Lucía, ¿estás trabajando? No lo puedo creer, me da una cosa en el corazón. ¡Trabaja! Es la única aparte de mí que trabaja de la familia".

Consultada sobre si se había instalado en Estados Unidos, Lucía confesó que se tuvo que ir a dormir al local que su abuela le alquiló en Miami: "Estoy durmiendo en un colchón acá atrás porque me echaron". "¿La echaste?", le recriminó Marley a Susana. "No, yo jamás la eché. Nosotras hicimos un trato, porque yo le compré un departamento en Buenos Aires que todavía no terminó de decorar y hace un año que se lo compré ya".

"Es un departamento normal, no es algo que vos digas que es gigante; pero ella necesitaba capital para remodelar y le dije: 'Yo te doy todo esto, pero en casa no vivís'; y ella aceptó el trato", explicó Susana, al tiempo que volvió a quejarse del poco cuidado que su nieta y sus amigas tienen para con su propiedad cuando están en Miami: "Yo acababa de cambiar las alfombras blancas en mi casa, que eran blancas antes de que ella fuera con sus amigas".

En la edición anterior, la diva también la había acusado de haberle roto la pava eléctrica. Según Susana, la dejaron conectada y se volvieron a Buenos Aires. "Es la pava más fea que vi en mi vida", se defendió Lucía. Luego, después de que su abuela mostrara fotos del desorden que le había dejado en su mansión, la nieta recogió el guante: "Como no tengo casa, porque me decía qu eme vaya, que no sé qué... No desarmo la valija. igual esto para mí es ordenado".