Susana y el detrás de escena del Martín Fierro a la trayectoria: escraches, críticas y evasión

La gala 51° de los Martín Fierro 2023, que se desarrolló en el Hotel Hilton, tuvo muchos momentos emotivos típicos del evento. Por ejemplo el premio a la trayectoria, que esta vez se llevó Susana Giménez, quien tuvo la fortuna de que se lo otorgue Mirtha "La Chiqui" Legrand.

"El año que viene voy a hacer mi programa en Telefe", confesó Susana durante el agasajo. "Lo hice durante 35 años seguidos", agregó antes de enterarse por su amiga de que ella condujo sus almuerzos durante 55 años rompiendo un récord mundial.

Cine, teatro, televisión, publicidad, conducción. Los logros de Giménez fueron muchísimos y el reconocimiento tiene sentido si se tienen en cuenta la experiencia que tiene al frente de la pantalla chica. Aunque también choca con la imagen que dejó la actriz durante sus últimos años, tanto en la previa como en su exilio al Uruguay.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Recientemente brindó una entrevista a Soñé que volaba, el streaming que conduce Migue Granados en Olga. Allí, entre otros momentos altos en términos humorísticos por el humor del hijo de Pablo y sus compañeros, Sofi Morandi y Julián Lucero, Susana contó que dejó de jugar al juego de celulares Candy Crush en la Argentina por los impuestos que le cobraban al comprar vidas extras.

Esta muestra de frivolidad es sólo una pizca de lo que la diva mostró en los últimos años. A la salida de esa participación, Susana se animó a defender al acusado de abuso sexual infantil Jey Mammon, cuando fue interrogada por la prensa. "Por favor, terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva, que la gente tendrá que respetar, lo del pasado, es para sacar guita", declaró Giménez, sin temor a ponerse colorada.

La diva decidió irse de la Argentina a Uruguay cansada de los impuestos que se cobran en el país. En un territorio donde la pobreza golpea a quienes menos tienen, ella se da el gusto de irse porque no quiere poner de su fortuna para los fondos que sostienen la educación y la salud pública, entre otras cosas.

También durante la pandemia de Covid-19, antes de su exilio definitivo del otro lado del charco, criticó a los más humildes del país, echándoles la culpa de vivir en la marginalidad. "Si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Éramos el granero del mundo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas?", preguntó desde la comodidad que le brinda veranear en Punta del Este.

Durante los años en los que fue presidente Mauricio Macri, presidente con el que Susana estuvo siempre de acuerdo, la diva también apuntó contra los menos acaudalados de la Argentina. "Los pobres no tienen tantos derecho como creen. Les hicieron creer que debían gastar mucha luz y gas y eso va en detrimento del país", disparó la diva, siempre dispuesta a ir un paso más lejos.

Tras todas estas demostraciones de un posicionamiento político anti popular y crítico de la igualdad de la sociedad, no debería ser una sorpresa la recepción que le dieron los trabajadores de Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), quienes a metros de la alfombra roja la recibieron con cánticos críticos.

"Sos gorila, Susana sos gorila", fue el cántico que entonador los gremialistas, quienes agitaron con bombos y platillos a la multitud mientras la diva pasaba a las apuradas. Para quienes no tengan tan en claro las internas políticas de la Argentina, gorilas fue el término histórico que se le brindó a los antiperonistas.

Con todo este trasfondo en cuenta, y las múltiples acusaciones de evasión que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le ha hecho, la reacción de los trabajadores del SATSAID es entendible. Además, la diva se lo ganó con los años de tantas frases críticas contra el pueblo y en defensa de los sectores más concentrados de la economía del país.

Quizás pensó que al irse a Uruguay, cansada del gobierno peronista, la gente la defendería. Aunque eso no sólo no sucedió, sino que todo parece indicar que le quieren cobrar haber abandonado el barco del país, cuando más necesitaba del esfuerzo de todos. Ella podrá agitar la banderita argentina de una marca de una casa de apuestas lo más fuerte que pueda durante los festejos de La Scaloneta en los Martín Fierro, pero eso no va a tapar que se fue del país para pagar impuestos en otro lugar.