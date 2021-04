Suspenden las grabaciones de MasterChef por un caso positivo de coronavirus

Luego de que uno de los integrantes de la producción de Masterchef Celebrity diera positivo de coronavirus, se suspendieron las grabaciones del reality en los estudios de Telefe en Martínez.

Los participantes, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, el conductor Santiago del Moro, la producción y el equipo técnico fueron notificados de que no se volverá a trabajar hasta que no estén dadas las condiciones y para identificar a los posibles contactos estrechos que deberán aislarse.

Según Teleshow, la persona contagiada sería un productor, por lo que los miembros de su equipo de trabajo que hayan tenido contacto con él serán hisopados y permanecerán aislados hasta obtener el resultado.

El ciclo lleva al menos dos semanas de adelanto en las grabaciones con respecto a las emisiones que salen al aire. La decisión se tomó en función de la pandemia, para prever suspensiones de actividad como la que acaba de suceder.

No es la primera vez que la producción se detiene por un caso de coronavirus. En febrero dio positivo Paula Chaves luego de haber grabado una participación especial en el reality.

Antes del estreno de la segunda temporada, Carmen Barbieri y Sol Pérez también se contagiaron. La actriz transitó un cuadro grave que determinó que fuera conectada a un respirador y sometida a un coma farmacológico. Logró recuperarse cuando el ciclo ya estaba al aire, fue inicialmente reemplazada por su hijo Fede Bal y luego dejaron su lugar vacante hasta que pudo ingresar una vez obtenida el alta médica.

"Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio es preguntar si había empezado el programa", recordó Carmen, "Y mi hijo me dijo: ‘Lo que importa es la salud, tenés que ponerte bien’. Yo no puedo creer que estoy acá. Estoy bien, me dieron el alta todos los médicos, y el alta me la tenía que dar yo porque yo no podía caminar de tanto tiempo estar en la cama. Además, el virus me comió la masa muscular, yo no pensé que iba a poder tener la fuerza que estoy teniendo".