Suspensión de ficciones y falta de pago de sueldos en Pol-ka: cómo sigue el conflicto y la respuesta de la productora

Una de las productoras más importantes del país, Pol-ka (fundada y dirigida por Adrián Suar) le pasó a sus empleados el 70 por ciento del mes de marzo y la deuda sigue impaga. Al reclamo del gremio se sumó el anuncio de las últimas horas de la solicitud de asistencia al Gobierno Nacional para poder cubrir parte de los salarios de abril. La posición de la empresa.

La situación hizo que la productora sea el blanco de las críticas por parte de los diferentes gremios del sector que expresaron su preocupación. “No es comprensible la falta de pago teniendo en cuenta que Polka, que es la productora más grande del país, es la única de la industria argentina que no está cumpliendo con sus obligaciones. Es una decisión política”, afirmó en declaraciones a la prensa el secretario de Cultura del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Pablo Storino.

La empresa, seguía explicaron, tienen 350 empleados de los cuales 250 son de planta permanente. Cuando comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19) Pol-Ka anunció que suspendía las grabaciones de las dos tiras que tenía en carpeta, Separadas y la segunda temporada de la historia del Tigre Verón, pero que los sueldos de los empleados estaban cubiertos. Cosa que finalmente no pasó en abril. “Desde Pol-ka no vamos a hacer declaraciones sobre el tema”, sostuvieron ante la consulta de este medio.

Un dato no menor es que antes de que se decrete la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, la Asociación Argentina de Actores determinó realizar un paro indefinido por lo que todas las grabaciones en el país se pararon. La falta de posibilidad de empezar a grabar ante la cuarentena hace que desde el sector reclamen que se sienten a negociar las partes (Estado, productoras y actores) para poder implementar un protocolo.

Esa petición incluye desde pequeñas a grandes productoras debido a que todas se encuentran, aun con la diferencia de envergadura, en una situación similar. “Si no se graba, no se produce, y sin producción no se generan ingresos”, explicó una fuente del sector.

El principal accionista de Pol-ka, Canal 13, también se encuentra envuelto en una polémica. Es que según contó BigBang, es el único canal de aire que se negó a transmitir ficción argentina durante la cuarentena para que los actores puedan tener un ingreso por regalías. La discusión llegó al punto tal que las autoridades del canal respondieron, ante la consulta de los gremios, que subirían el material a su canal de YouTube.

Pero esa plataforma se encuentra fuera del convenio de la ley de actores por lo que por cada reproducción que se haga los artistas involucrados no reciben nada de regalías. No obstante ello Canal 13 genera, según la herramienta de medición SociaBlade, entre USD 500.000 y USD 8 millones anuales por sus reproducciones en Youtube.