Susto en América TV: una nutricionista se desmayó en vivo en el programa de Antonio Laje

En la emisión de hoy a la mañana del programa BDA Extra que conduce Antonio Laje, por América TV y A24, se dio uno de esos momentos difíciles de la televisión en vivo, que asusta a los espectadores que se encuentran del otro lado.

Es que durante la columna que realizaba la nutricionista Teresa Cóccaro, la profesional se desmayó en sólo unos segundos, alertando tanto a sus compañeros que estaban al aire como a quienes se encontraban detrás de cámara.

Enseguida salieron del aire y se fueron a una tanda, como para evitar continuar con la exposición del difícil momento que la mujer sufrió en vivo y en directo.

"Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela. No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce", explicaba Cóccaro durante su espacio habitual frente a la pantalla. Aunque justo después de esas palabras, lanzó un apagado "ay" y comenzaron a dársele vuelta los ojos y a moverse de forma oscilante, hasta que finalmente cayó sobre su compañera.

La confusión copó los momentos que vinieron después, ya que la producción de BDA Extra tomó la decisión de no continuar con los pocos minutos que quedaban de su programa, lo que motivó que los conductores Julieta Prandi y Tucu López salieran al aire con Es por ahí, algunos instantes antes de lo que lo hacen habitualmente.

"Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Cóccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes", aseguraron en la cuenta de Twitter del programa.

El alarmante momento que se vivió esta mañana fue bastante impactante, aunque por lejos no es la primera vez que un evento como este queda registrado en vivo en las cámaras de televisión.

Los otros desmayos

El último de estos eventos que los televidentes probablemente recuerden fue el que sucedió en enero de este año, cuando en medio de la ola de calor que había en la ciudad de Buenos Aires, el periodista de Canal 9 Carlos Ferrara, quien se encontraba haciendo un móvil por los controles de COVID-19 en el Teatro Colón, se desvaneció a los ojos de los presentes y cayó boca abajo contra el piso.

Desde los estudios, el conductor Claudio Pérez rápidamente pidió un corte, luego de que se oyera la voz del camarógrafo decirle "perdón, Claudio", desde en el lugar de los hechos.

La confirmación de que lo sucedido no era nada grave llegó luego de que le realizaran una tomografía a Ferrara en el hospital Ramos Mejía del barrio de San Cristóbal, a donde personal del SAME lo había llevado instantes después del desmayo.

Otro caso emblemático de este tipo fue el que vivió la vedette Mariana Diarco en el programa Intrusos de América TV, durante un paso que hizo en vivo en el show en octubre de 2015.

Allí había ido a mostrar fotos en tanga que tenía del futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi. Y aunque luego aparecieron las imágenes y no eran tan graves, en aquel entonces el misterio cubrió el caso luego de que a la entonces novia del cantante El Dipy recibiera un llamado en los estudios, donde supuestamente la habrían amenazado para evitar la difusión de las fotos.

Según las declaraciones de aquel entonces, una voz que no reconoció habría amenazado de muerte a sus hijo y le había dicho "que vayan buscando una pala". Esas palabras lograron que la mujer estalle en un ataque de nervios y que se ponga en una situación de desvanecimiento muy fea.

El cruce generó que El Dipy salte a defender a su pareja y amenazara con terminar todo el conflicto por las malas: "Esto se tiene que terminar. Porque si lo termino yo, esto va a terminar mal de verdad. No se jode ni con mi mujer, ni con mis viejos, ni con mi hijo. Yo plata y miedo nunca tuve, Pero no jodan más".

El desmayo de Carmen Barbieri durante el programa Cómplices y Testigos que la mujer conducía en América TV, también tiene su lugar en el baúl de los recuerdos, aunque sea de casi 20 años atrás -sucedió en 2003-.

En esa ocasión, la rubia venía de un crecimiento muy fuerte en su imagen como conductora, ya que había cosechado un fuerte éxito luego de su paso por el canal, donde llegó para reemplazar temporalmente a Georgina Barbarossa, y luego terminó haciéndose cargo del producto.

"Chicos, voy a pedir un corte. Porque no me siento un poco bien. Estoy con un bajón de presión, voy a pedir que me den un poquito de azúcar. Ay, por favor", llegó a decir la mamá de Federico Bal antes de llevarse las manos a los ojos y caer de su lado izquierdo, no sin antes despertar la preocupación de sus compañeros de programa.

Todos estos sustos enumerados fueron sólo eso: momentos que generaron miedo, pero no terminaron en ningún episodio grave. Igual que lo que le sucedió hoy a la nutricionista Cóccaro en el programa de Laje.