Taboada se la mandó a guardar en vivo a Yanina Latorre y habló de las "maldades" secretas

Sigue la pelea entre Andrea Taboada y Yanina Latorre. Después de los fuertes cruces y las graves acusaciones que realizaron en redes sociales, las panelistas de Los ángeles de la mañana se volvieron a pelear en vivo.

Todo sucedió después de que el conductor del programa, Ángel De Brito, mostrara en su celular un viejo posteo que Taboada había realizado en redes sociales mostrando una foto del "auto marginal" de su compañera.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Ah, pero éramos amigas en ese momento", se defendió de inmediato Taboada, quien estaba sentada a poquitos metros de su ahora enemiga televisiva. Latorre le guiñó el ojo en señal de ironía, mientras que Pía Shaw -quien desembarcó hace poquito en el ciclo- se hizo la sorprendida: "Ah, ¿eran amigas? No sé". De Brito recogió rápido el guante y bromeó: "¿No te diste cuenta, Pía? Te perdiste un par de capítulos".

Taboada volvió al posteo que había mencionado el conductor y aclaró: "Eso fue con el consenso de ella, obvio". "Claro, porque cuando conviene divierte y cuando no conviene no divierte", atacó Latorre. Taboada no se achicó y redobló la apuesta en vivo: "Claro, porque en ese momento éramos amigas y ahora no. Y no sos tan importante, ¿sabés? Eso es lo que pasa".

Atento al dardo que acababa de tirar Taboada, De Brito se metió y preguntó: "¿Y por qué genera lo que genera?". "Porque es mala persona", respondió Andrea, al tiempo que reforzó: "Creo que es mala persona y lo aseguro. Por todas las cosas que me han pasado a mí y que no voy a exponer en LAM porque son cuestiones privadas, que no pertenecen al programa".