Tamara Báez, al borde de un ataque de nervios: L-Gante quiere lanzar la canción que escribieron juntos

“Ni idea, yo no entiendo nada”, dijo Tamara Báez cuando le preguntaron por el rumor de que L-Gante quiere lanzar una canción que escribieron juntos cuando estaban en pareja.

La ex novia del cantante de cumbia 420 y madre de Jamaica Valenzuela, hija de ambos, apareció con un abrupto cambio estético en redes: tenía un cambio en los ojos y estaba más "natural". A sus más de 1.5 millones de seguidores les contó qué había pasado. "Tuve una crisis existencial y me arranqué las pestañas", respondió como motivos de su decisión para así evitar cualquier tipo de especulación.

La influencer aprovechó el momento para hablar de la situación sentimental por la que atraviesa que se trataría de “una especie de trauma repentino que la impulsó a tomar una decisión sobre su cuerpo”. Entonces habilitó que le hagan preguntas para responder en sus historias. Báez compartió dos que llamaron la atención.

Un usuario le preguntó: “Tami, ¿qué opinas de la canción que va a sacar L-Gante? ¿es la que hicieron juntos?”. "Me acaban de preguntar si quería firmar para que aparezca mi parte y dije que no", respondió dando a entender en su perfil que se negó a que el cantante usara la letra que ella también escribió.

De la misma manera, a la pregunta “¿Por qué no te dejan subir fotos o historias con Jami?”; la influencer respondió indignada: "Me prohíbe mostrar a mi hija pero quiere sacar el tema que hicimos".

La ex del cantante está furiosa por los rumores de que L-Gante estrene la canción que escribieron juntos cuando estaban de novios. Ahora separados, sentenció con sinceridad: “Ni idea, yo ya no entiendo nada”. Es que los idas y vueltas que tiene la pareja parecieran no tener límite. Báez ni siquiera puede mencionarlo porque el bozal legal que él le impuso el mes pasado para que los trapitos se resuelvan con la justicia y no en los medios.

Tamara Báez sigue reclamando la cuota alimentaria para su hija

La ex pareja de L-Gante sigue criticando contundentemente al cantante por el conflicto por la cuota alimentaria destinada a la hija de ambos. Hasta lo parodió con la canción que sacó el artista con Wanda Nara llamado "El Último Romántico". "Acá tenemos todo menos la cuota alimentaria", había expresado en su momento con risas. La última noticia que se conoció es que la Justicia habría fallado a su favor de ella para que el cantante de cumbia 420 le abonara una suma cercana al millón de pesos. Sin embargo, por ahora, dijo que no tuvo ningún depósito en su cuenta y que está preocupada, ya que hay muchos gastos que debe cubrir.