Tamara Báez denunció a L-Gante porque le mandó fideos para su hija de un año: “¿Cómo pago la luz, ratón?”

El 10 de octubre, después de una larga pelea con su ex mujer, Tamara Báez, generada por la separación, L-Gante se reencontró con su hija Jamaica, después de meses sin visitarla. Tras pasar el fin de semana con ella, el cantante dijo en una entrevista: “Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”.

Por entonces, y luego de un acuerdo judicial, fijaron los días de visita. Pero entre los abogados no fijaron los montos de la cuota alimentaria. De hecho, Tamara había denunciado que desde que la separación, el artista no le había pasado ni un peso para su hija. En ese momento, Juan Pablo Merlo, el abogado de la joven dijo: “Hace dos meses que no le pasan un peso a mi asistida, ¿ustedes se olvidan que la nena tiene que comer?”. Y completó: “Jamaica tiene que alimentarse hoy, porque se queda sin vivienda y sin comida. Le mando mensajes todas las semanas y él no me contesta”.

El tiempo pasó y el arreglo económico para la manutención de la nena de un año y 10 meses de vida jamás se firmó. De hecho, el artista pasa el dinero que se le ocurre y cuando se le ocurre según cuentan desde el lado de Báez. Por su parte, los allegados al músico hacen un terrible silencio. O sea, el que calla, otorga.

Pero ahora L-Gante parece haber superado un nuevo capítulo en eso de no entender lo que significa la paternidad. Más allá de ver a su hija un rato cada 15 días, que la madre sea la que se hace cargo todos los días y a toda hora de la beba, y que no puede ayudar en la crianza por sus labores profesionales, ahora eligió no solo no darle dinero a su ex pareja como cuota alimentaria sino que le envió una bolsa con alimentos no perecederos como si se tratara de una colecta solidaria.

Así lo denunció Tamara desde su cuenta de Instagram con una foto en la que se ven diferentes paquetes de fideos mostacholes, tirabuzón y moñitos, que no son un alimento que, justamente, pueda comer con facilidad una beba de la edad de Jamaica y mucho menos que sean nutritivos como precisa a su edad. Pero parece que eso a L-Gante poco le importa sobre su hija. Indignada, Báez sumó en la publicación: “¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora”.

Y agregó en otras dos frases porque el cantante le regaló dos paquetes de pañales que como mucho le pueden alcanzar para 10 días o dos semanas como mucho: “También compro pañales de una marca que mi hija no usa. Yo no puedo creer esto. Ojalá menos caos y más paz para el alma”.

Hace un mes, la propia Tamara le había contado al programa A la tarde cuánto gana L-Gante por mes. El periodista Diego Esteves contó: “Recibe 3 millones de pesos por presentaciones y shows, 9 millones de pesos por reproducción en las plataformas de música y video y 8 millones de pesos por su marca de vino”.

A eso se le suman mucho dinero más. L-Gante está por lanzar una empresa de venta de semillas de cannabis, que le dejarían un gran ingreso y sumó varias fechas de recitales en el país que le dejarán como ganancia neta entre 4 a 10 millones de pesos por fecha, según el tamaño del estadio.

Además, allegados al músico revelaron: “Además, él ha tenido por sus colaboraciones con Tini Stoessel y Bizarrap, reproducciones que lo llevan a percibir entre 1000 y 5000 dólares por plataformas digitales”. Se cree que las ganancias de L-Gante a nivel mensual superan los 80 millones de pesos. Aunque para su novia hay más y le esconde el dinero. Ella solo le pide un millón de pesos por mes. Él no solo se niega a pagarle eso sino que le dio una bolsa con fideos y pañales.