Tamara Báez reveló cómo comenzó la relación de L-Gante con Wanda y sacó a la luz cuánto gana su ex

El escándalo con el crossover más increíble de Argentina continúa sumando nuevos ingredientes. La novela protagonizada por Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la joven Tamara Báez podría ser una nueva serie de Netflix. Incluso sus autores podrían ser tildados de exagerados por los insólitos ribetes que se desarrollaron en las últimas horas.

Se sabe que Elián Valenzuela y Wanda tuvieron un touch and go, o al menos, se divirtieron a solas y cuerpo a cuerpo en la noche porteña y en la propiedad que la mediática. En ese punto, el cantante dejó en soledad a quien fuera su mujer y madre de su hija Jamaica, y se armó un verdadero lío.

Mientras L-Gante y Nara compartían cenas, producciones de fotos con la nueva marca de la rubia y hasta la cama, Mauro Icardi lloraba desde Turquía porque la que había sido su esposa, se reía de él desde las redes sociales. ¿Qué hizo el futbolista? Primero le dedicó mensajes para repudiarla y luego intentó reconquistarla a través de Instagram. Tóxico es poco.

La única que no había hablado en medio de ese contexto había sido Tamara. Primero, un tanto desesperada o al menos mal asesorada, la joven pedía un pago en dólares para brindar una entrevista. Por supuesto, o no entiende nada del manejo de medios o no está al tanto de la devaluación del peso, pero nadie le pagó.

Así que ahora empezó a hablar gratis en contra de su ex pareja por la relación con Wanda. Hace pocas horas contó, mientras lloraba, que L-Gante y dos amigos se llevaron un auto y una moto de su casa, entre varias pertenencias. Ahora denunció cómo se gestó la infidelidad entre la mediática y el cumbianchero.

En Argenzuela, la joven dijo que “no quiere saber más nada con Elián. Y dijo: “Esperé un año para tener una familia unida”. Luego Damián Rojo le hizo la siguiente pregunta: "¿Coincidís con quienes ponen a Wanda en el lugar de la China Suárez? Digo, lo que ella había cuestionado de la China en su momento”. Y Tamara le contestó: "Sí, totalmente”.

Enseguida contó cómo fue que Wanda enamoró a L-Gante: “Ella lo busca desde que estábamos junto; él mismo me mostraba, ´mirá, me reaccionó a esto, a lo otro´”. Y sumó: “'Es una persona grande, la vi en persona y no es lo que parece', me decía, y entonces yo no dudaba ni un poco”. Por ese enojo, Tamara le comentó en un vivo de Instagram a Wanda: "No te da la cara para admitir que arruinaste una familia”.

Pero claro, la mediática nunca le contestó. La misma estrategia sigue L-Gante. Aunque esa estrategia no le va a servir al músico. Es que mientras se divierte con la ex de Icardi, debe afrontar los gastos para su hija. Es decir, el pedido de alimentos. Se sabe que Tamara le pide un millón de pesos por mes. Algo que podría parecer un exceso para muchos. Pero no para el nivel de vida el cantante de cumbia. Y eso Tamara lo tiene muy en claro. ¿Cuánto gana el músico?

La fortuna de L-Gante ya podría ser incalculable. En A la tarde, el periodista Diego Esteves contó: “Recibe 3 millones de pesos por presentaciones y shows, 9 millones de pesos por reproducción en las plataformas de música y video y 8 millones de pesos por su marca de vino”.

A eso se le suman mucho dinero más. L-Gante está por lanzar una empresa de venta de semillas de cannabis, que le dejarían un gran ingreso y sumó varias fechas de recitales en el país que le dejarán como ganancia neta entre 4 a 10 millones de pesos por fecha, según el tamaño del estadio.

Además, allegados al músico revelaron: “Además, él ha tenido por sus colaboraciones con Tini Stoessel y Bizarrap, reproducciones que lo llevan a percibir entre 1000 y 5000 dólares por plataformas digitales”. Se cree que las ganancias de L-Gante a nivel mensual superan los 80 millones de pesos. Aunque para su novia hay más y le esconde el dinero. Ella solo le pide un millón de pesos por mes. Y el cantante se niega.