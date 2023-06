Tamara Bella fue mamá, pero tuvieron que internar en terapia a su beba: "¡No podía respirar!”

No fue un embarazo sencillo el que transitó Tamara Bella, ya que cuando cursaba el quinto mes de gestación decidió denunciar a Pablo Vázquez Kunz , el psicólogo con el que se casó a mediados de 2022. Fue Ana Rosenfeld, abogada de Bella, quien meses atrás contó que la modelo iba a llevar a la justicia a su esposo y, más tarde, la actriz -corazón abierto y entre lágrimas- contó algunos de los problemas que tuvo con su ex. “Tengo que hacer algunos chequeos médicos, pero por esta situación estoy sin prepaga”, contó por aquel entonces. Y explicó que como algunos estudios son muy específicos, no puede hacérselos en hospitales.

Lo cierto es que Tamara dio a luz a Bruna, presentó a su hija en las redes y contó el dramático momento que está atravesando. Incluso, pidió que recen por su hija, ya que tuvo que ser internada en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi. Lo primero que hizo la mediática fue presentar a su hija y compartir una serie de historias en su cuenta personal de Instagram. Allí, se la pudo ver en todo momento acompañada por su mamá. Marinés Texeira.

Si bien en un principio resaltó que el parto de había desarrollado con total normalidad, más tarde todo cambió cuando anunció que Bruna había sido internada en terapia y pidió que recen por ella. “Nunca creí que podía amar tanto a otra personita además de Renata y sí, les juro que se puede y de la misma manera. Ella es Bruna nació anoche a las 20.33 horas, pesó 3 kilos 120 gramos y midió 50 centímetros”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Tiene las pestañas más largas y hermosas que vi en mi vida al igual que su hermanita Renata. Sus ojos son del color del cielo y su piel tiene un perfumito que me da paz . Lloró toda la noche de hambre, se prendió a la teta enseguida. Pero tengo que contarles también que estoy muy angustiada porque Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar”.

Luego, desarrolló: “Gracias a Dios estaba mi mamá conmigo y se dio cuenta enseguida y aquí en el @sanatoriootamendi activaron un código y llegaron todos los enfermeros, doctores hasta supervisores”. finalmente, Tamara “Gracias por hacerme sentir tan segura y acompañada. Bruna Es una guerrera por naturaleza y es por eso que va a salir adelante. Gracias a todos por su apoyo”, concluyó.

La panelista había conocido a Vázquez Kunz en 2022 y a las dos semanas, completamente enamorada, se fue a vivir con él en la zona de Pilar. El romance fue tan fugaz como explosivo, ya que cuatro meses después se estaban casando en el Club de Pescadores de Buenos Aires. Y en enero de este año, anunciaban con bombos y platillos que estaban esperando a su primera hija.

Sin embargo, tres meses después, Ana Rosenfeld, abogada de Bella, contaba que su clienta iba a llevar a la justicia a su esposo. De acuerdo con Tamara, el embarazo se le había complicado "bastante con el estrés, con el daño y la consecuencia de un montón de situaciones y es por eso que la bebé absorbe todo, es lo que me dijo la obstetra. Entonces estoy de a poco intentando pasarle tranquilidad”.

Y sin titubear, denunció a Pablo Vázquez Kunz por violencia de género. “Tengo que hacer reposo de un montón de situaciones, pero también ocupar mi mente con el trabajo. Además necesito trabajar. “La violencia más invisible es la violencia psicológica y es la que más duele, porque empezás a sentir y justificar”, disparó y en ese sentido, aseguró que fue su hermana la primera que intentó alertarla y “abrirle los ojos”. “Todo lo ves con el lente del amor y todo es maravilloso y todo es perfecto y pensas ‘si pasa esto es porque tuvo un mal día…’, siempre justificando”, argumentó.

A su vez, había reconocido que empezó terapia y gracias a eso logró ver muchas cosas que antes no veía. También aseguró que su ex trataba de alejarla de su familia y sus amigas. “Que yo haya permitido un montón de situaciones con mi hija y con esta adentro del vientre… me machaqué muchísimo, me sentí súper culpable”, había manifestado entre lágrimas y aseguró que decidió poner un freno a las situaciones que vivía por sus dos hijas, una de ellas adolescente. “Tenés dos millones de seguidores (en Instagram) porque quieren ver teta y culo”, eran algunas de las desafortunadas y violentas frases que su ex le decía.

Además, contó: “Y me decía muchas otras cosas que no quiero entrar en detalles por una cuestión de respeto, por una cuestión de que está mi hija en el medio, pero ella vivió, sintió y naturalizó un montón de cosas que no están bien”. También había dejado entrever que hubo alguna situación delicada entre el psicólogo, que tiene una perimetral, y su hija adolescente, aunque no quiso entrar en detalles. Finalmente, señaló que él la trataba "como una loca" y reconoció que dejó varios trabajos por recomendación de él. “Que te digan todos los días que estás loca y que te van a internar en un manicomio…. empezás a creer que estás loca”, sentenció.