Tamara Pettinato denunció que la echaron y Vero Lozano contraatacó: "Se defiende el laburo estando"

La televisión está en constante cambio y poco después de que Graciela Alfano anunciara que se iba del programa Socios del espectáculo porque no se sentía cómoda, Tamara Pettinato recordó cuando fue desvinculada de Cortá por Lozano en medio de reclamos y quejas. "A mí me echaron, y ella (por Vero Lozano) dijo que no", contó la panelista en el ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? a la hora de tratar la renuncia de la ex vedette.

En ese momento, Ernesto Tenembaum -conductor del programa radial- le preguntó: "¿Cuando a vos te echaron del programa de Verónica Lozano qué dijiste?". A lo que la hija de Roberto Pettinato respondió sin filtro: "Sí, que después dijeron que no, ella (por Verónica) dijo que no... pero en ese momento yo dije que sí, que me echaron y ahora echaron a otro compañero de ese programa. A Nico lo echaron porque tienen un modus operandi que volvés de vacaciones y te echan".

La panelista hizo alusión a la desvinculación de Nico Peralta, integrante de Cortá por Lozano, que se despidió del programa de Telefe luego de cuatro temporadas a comienzos de abril. Según pudo averiguar BigBang, al periodista lo pusieron en el "freezer" hasta desgastarlo. De hecho, su participación en el ciclo fue reduciéndose hasta el punto que la producción le llegó a decir en varias ocasiones que no hacía falta que fuera al programa y que se quedara en su casa.

Consultada sobre la actitud que toma la conductora de Telefe frente a los despidos, Tamara fue contundente y disparó: "No, nada. Nico dijo 'cumplí un ciclo, me despido, se vienen cosas mejores'. Y yo le dije '¿por qué no decís que te están echando?'​". En aquel momento, la panelista había señalado a través de las redes sociales que fue echada del programa de Lozano: "No trabajo más en el programa, porque ellos al aire no dijeron nada”.

La hija del ex saxofonista de Sumo había vuelto de sus vacaciones por Estados Unidos y agregó: “Entonces parece que desaparecí o que me quedé a vivir en los Estados Unidos, o que renuncié. Y no es así. Quería contarle a la gente que me preguntaba, que no trabajo más ahí y que no fue mi decisión, sino que me echaron".

Lo cierto es que Vero Lozano fue interceptada por las cámaras de LAM y no tardó en desmentir los dichos de Tamara: "La verdad es que no fue así, Tamara tenía contrato hasta diciembre, era pandemia y ella se había tomado vacaciones, que claramente le correspondían, pero las extendió... no se entendió mucho, ella dijo que por un pedido médico. Eran momentos de cambios de panel, como ocurre en todos los programas del universo".

Y siguió: "Hubo una reunión por Zoom, y yo lo que sé es que ella se puso insistente: '¡¿Pero yo voy a seguir, voy a seguir?!', y le dijeron: 'Tamara, tu contrato es hasta diciembre, después no sabemos qué va a pasar'. Y ella eligió no volver, claramente fue así. Ella eligió no volver porque no le daban la certeza de que iba a continuar al año siguiente. Entonces cuando salió a decir algo distinto, que había interpretado otra cosa, le dije 'Tami me parece que es injusto lo que estás diciendo´".

De acuerdo con la conductora, Tamara "siguió cobrando hasta diciembre" su sueldo a pesar de que "se bajó porque no le daban la certeza de que iba a continuar". "Ella me dijo que lo había interpretado de otra manera y que para ella no era así, era otra cosa... No nos pusimos de acuerdo pero no hubo una pelea ni ninguna situación... se debe haber quedado enojada", opinó, con ironía.

Finalmente, Lozano resaltó que "no ser elegida no está bueno" y aclaró que "no se le daba la certeza de que continuara como también me pasa a mí". "Yo tengo un contrato anual que se puede cancelar mes a mes si el programa no funciona. La televisión de hoy es así, son como las normas instaladas. Después podemos hablar de si es justo o no, de si tiene que haber un sindicato que los ampare, ahí te metés en otro terreno, pero realmente uno sabe que está laburando y defiende su laburo día a día. ¿Si Tamara tendría que haber vuelto? Yo regreso y me gano mi lugar estando, no no estando. Se defiende el laburo estando", sentenció.