¿Te acordás? De Fita y TV Abierta a Zap: seis programas bizarros que podés ver en YouTube

Cuando entrás a Youtube a ver un programa que se emitió en los años 90 y los primeros años del 2000 es porque ya lo viste. Seguramente en un televisor de tubo 20 pulgadas y con una resolución pixelada que en ese momento ni notabas.

En ese universo vintage, Argentina dejó una huella incuestionable: programas de televisión bizarros que se hicieron de culto. Zap (Canal 9), el primero de la lista con Marcelo Polino a la cabeza junto con Entre Moria y vos (América TV), conducido por la "One" y el programa más visto del canal en 2002. Fueron los dos talk shows más multados de ese año por el Comité Federal de Radiodifusión. Sin embargo, pasaron a la historia por sus personajes, por el alto rating y por dar inicio a la era de los mediáticos. Mediodía con Mauro (América TV) sigue sensacionalmente en el tercer puesto.

La lista sigue, pero no queremos spoilear nuestra selección. Te invitamos a repasar seis programas que hicieron historia en la televisión argentina.

1. ZAP

Duró sólo 8 meses que bastaron para quedar en la historia. Con un bajísimo presupuesto, en épocas de vacas flacas, ZAP sacaba agua de las piedras en materia de rating: llegó a tener picos de 15 puntos. Salía de lunes a viernes a las 15 por Canal 9. Era un talk show conducido por Marcelo Polino donde el protagonista eran los invitados. Por allí pasaron Guido Süller, Oriana Junco, Jacobo Winograd o Adriana Aguirre. Polino lo recuerda con alegría: “Terminé casando a dos enanos en ese programa”, recordó. “Era muy gracioso todo, estaba lleno de multas por el ente regulador; Moria y yo fuimos los más multados del año”.

El programa se emitió en el 2002 y contó con la participación de Jorge Lafauci. No ganó ningún Martin Fierro pero será siempre recordado por los gritos de Polino, el descontrol al aire y las peleas de todos contra todos.

2. Entre Moria y vos

Del mismo género hilarante fue el talk show conducido por Moria Casán. Se emitió entre el 2001 y el 2003, de lunes a viernes a las 16 y luego a las 18. El programa se basaba en los testimonios de los invitados. Eran desconocidos que exponían sus problemas familiares o de pareja ante la mediadora, Moria. Había testigos, videos y debates sobre el conflicto. Los temas: "mi marido me engaña con un travesti", "mi mamá me arruinó la vida", "soy gay y no acepto que mi hijo sea travesti", etc, etc.

Tampoco ganó un Martín Fierro, pero dejó una frase para la posteridad: “Si querés llorar, llorá”.

3. Mediodías con Mauro

Mauro Viale fue el conductor y el alma mater del ciclo. Fue polémico y con fama de sensacionalista, tanto que Tinelli tenía un sketch para burlarse del conductor aludiendo que hacía cualquier cosa por el rating. Empezó con un formato periodístico y a las pocas emisiones devino en un talk show. Debutó en ATC, en agosto de 1996, y al año siguiente se mudó a la pantalla de América TV. Había peleas y discusiones al aire, invitados de diversas índoles y personajes como Samanta Farjat, Natalia Denegri, Jacobo Winograd o Ricardo García. Cuando Diego Maradona se sentó en el living explotó el rating. Fue el programa que cubrió como nadie el Caso Coppola.

4. Cupido

Una voz en off interpretada por Franco Torchia le daba vida a Cupido, el programa "En contra de las apariencias y a favor del corazón". Creado por la dupla cineasta Mariano Cohn y Gastón Duprat, el ciclo se transmitió inicialmente por Much Music (desde 2001 hasta 2003) y tuvo una vuelta de 2012 hasta 2014 por la cadena TBS.

Era un talk show con tres invitados sentados en un cubículo mirando a cámara sin poder verse entre ellos, y un locutor que hacía preguntas sobre sus gustos. Si los participantes coincidían o congeniaban (aún no existía el verbo matchear), tenían permiso para verse las caras. Ese momento era el más esperado del programa. La gente podía llamar y aconsejar a los invitados.

5. Televisión Abierta

Creado por los ya mencionados Mariano Cohn y Gastón Duprat, Televisión Abierta fue un fenómeno disruptivo. Debutó al aire en 1998, por América TV, y consistía en llamar por teléfono y pedir que te enviaran una cámara a tu casa para hacer cualquier cosa que se te ocurriera. Aunque el nivel de las performances eran dispares, era imposible no verlo a la noche. Fue el primer Youtube al que tuvimos acceso.

La más legendaria participante fue Fita Craichik, una jubilada que hacía editoriales sobre distintos temas y caía muy simpática. Charly García y sus apariciones lo tranformaron en un programa de culto. Pidió una cámara y grabó un mensaje para Andrés Calamaro. Esto decía:

"La noticia es la siguiente: que este ser -armado de bates de béisbol porque evidentemente es una persona... un apátrida, evidentemente, un hombre que reniega de su religión, de sus costumbres, y ya él mismo todo el tiempo... y los amigos de él, los que... bah, qué voy a decir, y de la familia ni hablar- se entretiene destruyendo las bateas de rock nacional a batazo limpio.

Y yo le recomendaría, porque él mira todos los canales: gil, ¡pará! O sea, calamar asqueroso, ya molestaste demasiado, te van a matar. Yo no, porque cómo voy a gastar energía en vos.

Leí en una revista que decías que me ibas a pegar nueve piñas... te he visto en la puerta de mi casa con dos seguridades tuyos, el bate de béisbol, y te lo has tenido que meter en el cul....

Niño, en España no te quieren, y acá tampoco, así que por favor ve a la iglesia y tené cuidado de tus amigos, los que se dicen tus amigos, que te quieren internar, y pensá un poco, volvé a hacer las canciones lindas que hacías, y say no more".

6. Contrafuego

A diferencia de los anteriores enumerados, Contrafuego fue una ficción argentina emitida por Canal 9. Duró seis capítulos (entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre de 2002), y a pesar de hacer más de 8 puntos de rating en el primer programa, la fórmula no funcionó. Baby Etchecopar en modo gangster es lo mejor y lo peor de la serie. Tan mala actuación que da gusto verla.

La crítica de Clarín luego del estreno:

“La serie carece del menor atisbo de desarrollo dramático, por no hablar de la total falta de dibujo y matices en sus personajes. Los malos son malísimos y los buenos patéticos. Las situaciones son increíbles y los desenlaces desopilantes. La estructura es siempre la misma: se comete un delito (toma de rehenes, un secuestro, armas en una villa), Bisleri se entera y se enfurece, le siguen una serie de escenas inconexas cuando no inexplicables, hasta que el protagonista se lanza solo contra los malvivientes y los mata a golpes de efectos especiales de Tom Cundom (especialista en FX y codirector de la serie)”.