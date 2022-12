"Te amamos y te bancamos": el contundente apoyo de la familia Messi al “Chapu” Martínez

"Todavía no caigo del momento maravilloso que me hicieron pasar. La mejor noche en años la vivi hoy en Doha". Con estas palabras, Martín “Chapu” Martínez arrancaba su último video en las redes sociales tras la victoria ante Polonia que le permitió al Seleccionado Argentino clasificar a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022. "Bueno, la voy a hacer corta y les voy a contar lo que me pasó al salir de la cancha", agregaba.

En el video se lo puede ver emocionado, temblando de alegría y sumamente feliz luego de pasar los -según él- peores días de su vida. Recordemos que la derrota de la albiceleste ante Arabia Saudita había dejado un marco de angustia, decepción y bronca entre los más de 40 millones de argentinos. Y como suele ocurrir en estos casos, el enojo de los hinchas los llevó a buscar responsables que nada tenían que ver con la caída de la Scaloneta.

Resulta que lejos de aceptar que el equipo no jugó bien, que no supo vencer la táctica del rival y que fue superado hasta en actitud por su rival, los argentinos apuntaron contra los famosos e influencers que viajaron a Qatar para disfrutar el Mundial, algunos en familia y otros con amigos, falsamente tildados de "mufas", como si ellos fueran los culpables de la pasividad de los futbolistas albicelestes.

El más afectado por los absurdos cuestionamientos y amenazas había sido el Chapu, que se viene recibiendo duras cítricas dando desde la eliminación del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2014. Después de aquel olvidable partido contra los árabes, el Chapu había subido un video llorando desconsoladamente y confirmando que tanto él como su familia sufrieron amenazas. "Estoy sobrepasadísimo", contaba.

Y agregaba: "Tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. No quiero dejar de agradecerle a todos los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho". Esta durísima situación llegó a oídos no solo de Lionel Messi, sino de toda su familia que está apoyando al astro en Qatar. Así fue que luego de la contundente victoria ante Polonia 2 a 0, la familia de La Pulga divisó al Chapu entre los fanáticos y no dudó en actuar.

Recordemos que toda la familia del capitán de la Selección Argentina lo acompañó a Qatar en busca del tan ansiado sueño: Antonela Roccuzzo, sus hijos, Ciro Mateo y Thiago; Jorge Messi y Celia Cuccittini, padre y madre de Leo; sus hermanos Matías y María Sol; Tomás, Luana y Agustín, sobrinos del 10 de la Selección. "Salí de la cancha cantando con todos los argentinos, súper feliz porque pasamos a octavos, y estaba la familia de Messi porque se estaba yendo", reveló el Chapu.

Si bien aclaró que hay cosas que se las va "a guardar" para él, siguió: "De pronto viene el hermano, me abrazó el hermano de Messi y me dice: ´Te estábamos buscando por todos lados´. ¡Y yo no entendía nada! Y de repente viene la madre (de Messi) y me dice: ´Te amamos, te bancamos´. Yo no se los puedo explicar...se acercó Antonela, me dijo unas palabras también y nos quedamos charlando un rato. Ay, por Dios. Es la mejor noticia que me pudieron haber dado en el año".

El humorista terminó sui breve relato afirmando que sintió "el apoyo" de la familia Messi luego del mal momento que vivió en Doha tras el fallido debut de la Selección. "Claramente sentí el apoyo de la familia Messi, lo que para mí es todo. Esto me marca que estoy en una nueva parte y etapa de mi vida, y en un nuevo camino. Gracias familia Messi, los amo", cerró.