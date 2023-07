"¡Te callás!": el furioso llamado de Zaira a su padre por el raid mediático de Andrés Nara

En las últimas horas, la salud de Wanda Nara se impuso en la agenda nacional. Su internación del miércoles por la noche en el Sanatorio de Los Arcos no sólo generó un sinfín de especulaciones entorno a su diagnóstico, sino que además volvió a dejar en evidencia la feroz interna que mantiene con su padre, Andrés Nara. El mediático no titubeó a la hora de hacerse presente en la clínica del barrio de Palermo y expuso que, una vez más, se encuentra distanciado de su hija mayor.

Hasta la aparición de Andrés Nara en el sanatorio, la única información que circulaba era que la esposa de Mauro Icardi había tenido que suspender sus vacaciones en Italia, previstas a partir del lunes, por un cuadro de fuertes dolores estomacales que culminó con el traslado del miércoles por la noche a Los Arcos, acompañada por su marido, Mauro Icardi.

Con todos los medios apostados en la puerta del sanatorio, Nara no perdió la oportunidad de hacer su show el jueves por la tarde. El mediático se hizo presente, ingresó a la clínica e intentó ver a su hija, pero no se lo permitieron. Luego, frente a la ansiedad de los cronistas que transmitían en vivo desde las puertas del sanatorio, Andrés disfrazó el cuadro de situación.

“Realmente fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal y quería saber cómo estaba, ya no está más internada”, sostuvo, aunque luego apuntó contra su ex mujer, Nora Colosimo: “Me llamó la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella. Me dijeron que ya se había retirado. Les dije: ‘¿Me pueden dar un poco más de información porque trascendió un escenario totalmente diferente?’. Estaban hablando de algo híper grave. Me dijeron que no tenía nada".

Wanda recibió el alta horas después, pero no se comunicó con su padre. Todavía con un diagnóstico no oficializado por parte de la familia, Andrés encaró el viernes otra jornada de medios y no perdió la oportunidad de hacerlo con su flamane mujer, Alicia Barnasola. Sin embargo, el mediático debió reconocer que no tenía ningún dato para aportar y que no había logrado vencer el "blindaje" al que se había referido el día anterior.

"La realidad es que las veo en línea, pero no me contestan. Esa es la verdad", se quejó el padre de las hermanitas, al tiempo que sumó: "Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero me merezco saber de su salud. Viví una tarde horrible escuchando en los medios que se especulaba con que su cuadro es grave”.

Quien dio un pasito más y alimentó la interna fue Barnasola. La mujer aseguró que fue "censurada" por Wanda y su madre. "Lo acompaño en todo lo que puedo, pero prefiero no opinar; porque yo sí me baso siempre en la verdad", disparó, y cantó retruco: "La verdad a veces no cae bien y puede ser complicada en estos momentos".

Como si fuera poco, la madrastra de Wanda se puso a llorar al aire. "Prefiero no meterme, no hablar de Nora, ni de Wanda. ¿Si hay algo más? Sí, pero prefiero no hablar porque no me gusta. Las familias son sagradas. Me siento angustiada en un montón de situaciones y nada más. Por un lado estás censurada para hablar, por el otro sabés la verdad".

Lejos de contemplar el delicado presente de la empresaria, Barnasola la acusó de tenerle celos por su exposición en los medios y recordó que ella ya era famosa antes de comenzar su relación con Andrés. "Hay cosas que me afectan a mí directamente y no lo puedo decir. Con la salud no se bromea, a mí se me murió un hermano el año pasado. Pero recibir un mensaje que dice que a Wanda y a Nora les molesta vernos en cámara... yo ya era famosa antes de conocerlo".

El misterio que intentó instalar Barnasola fue la gota que rebalsó el vaso y obligó a Zaira Nara a levantar el teléfono desde Ibiza para ponerle un freno a su padre. De acuerdo a lo que trascendió, la modelo le exigió a su padre que dejara de hablar de la salud de Wanda en los medios y que bajara el perfil mediático por respeto a la familia. ¿Cumplirá?