"Te da miedo cuando...": los duros posteos de la "China" por el "operativo" de Vicuña en Chile

Pasaron sólo cinco días desde que Benjamín Vicuña sorprendió a propios y ajenos al anunciar con un escueto comunicado publicado en una historia de Instagram su separación de Eugenia "China" Suárez, después de casi siete años de relación y dos hijos en común: Magnolia y Amancio.

Si bien se especuló mucho en torno al motivo detrás de la separación que, por estas horas, parecería ser definitiva para el entorno de la pareja; lo cierto es que en esta oportunidad la ex Casi Ángeles optó por llamarse a silencio y le delegó al padre de sus hijos menores "la carga" del blanqueo de la ruptura.

Después de compartir algunas historias con el trapero Wos (que, por supuesto, alentaron teorías e hipótesis de terceros en discordia), lo cierto es que la actriz regresó al ruedo y comenzó a sacarle jugo a sus historias de Instagram, en las que dice mucho más de lo que podría decir en público.

Hasta ahora, lo único que se supo como "versión oficial" por parte de Suárez fue la información que dio el periodista y amigo de la actriz, Marcelo Polino. "La 'China' no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación. Ella tomó la decisión de separarse. No hubo nada puntual, venían con un tira y afloje por la pandemia", aseguró el ex Intrusos en Radio Mitre.

¿Qué fue lo que cambió en estos días? La prensa chilena, que mantiene un diálogo fluido con el actor, posicionó a la "China" como el motivo detrás de la ruptura (como si hubiera culpables en una separación), arengó los rumores de infidelidades e incluso la comparó con "Pampita", a quienes siguen describiendo como "la mujer ideal para Benjamín". Algo de eso también se escuchó en los medios locales: casa desordenada, espíritu libre y la exigencia por parte del chileno de que "cumpliera con su rol de mujer", un mantra bastante machista que sigue resonando fuerte del otro lado de la cordillera.

La primera publicación en Instagram que llamó la atención fue la elección que hizo la china de citar al DJ Michel Gaubert. "Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo". Luego, sumó una placa con su signo del zodíaco (es de piscis) en la que se podía leer: "Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseás que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada". ¿Mensaje para Vicuña?