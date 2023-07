"Te di todo, pero...": Rusherking y los filosos dardos a la "China", tras su nuevo tema despechado

"Voy a estar sacando un tema por mes". Después de muchos años de coquetear con la idea de desembarcar en la música y de dos colaboraciones libres para sondear el mercado, Eugenia "la China" Suárez firmó con Warner Music y no para de anunciar nuevas canciones, en su mayoría escritas tras su separación de Rusherking. Ahora, la ex Casi Ángeles volvió a patear el avispero con el anticipo de su nuevo tema, Pasatiempo. Los palazos en la letra dedicados a su ex y la sugestiva respuesta que le dedicó el trapero.

Cuatro días atrás, cuando la "China" no paraba de dar pistas en sus redes sociales sobre su nueva colaboración con Ecko, Rusherking se encontraba en Puerto Rico. ¿El motivo? El trapero fue nominado en los prestigiosos Premios Juventud en la categoría "nueva generación masculina". Y, si bien perdió con Bizarrap, el cantante de 23 años lo celebró a lo grande en sus redes sociales: "Por primera vez en Puerto Rico. ¡Gracias por esta nominación! Estoy feliz".

En las últimas horas, la actriz volvió a generar revuelo al compartir un anticipo del videoclip que grabó con Ecko y ciertas estrofas de la letra de Pasatiempo no pasaron inadvertidas por sus fans, quienes de inmediato entendieron que eran palazos dirigidos a Rusherking. "Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender que sólo fui un pasatiempo para ti", es el picante y no tan ingenuo fragmento de la canción que Suárez eligió para promocionar el tema.

"Me encanta que nos diste canción para llorar y ahora nos das para bailar, amo", destacó una de sus seguidoras, en alusión a la última canción que lanzó la actriz titulada Desaniversario. "La 'China' en modo Shakira 2.0", bromeó otra, al tiempo que una tercera apuntó directo contra el trapero: "Me encanta, Chinita. Sos lo más. Tu ex lo que quiso fue colgarse de vos, al pibe casi no lo conocían si no era por vos".

A diferencia de los followers de la "China", los fans del trapero no dieron acuso de recibo, ni salieron siquiera a cruzar a la actriz por la nueva canción. Sin embargo, en las últimas horas Rusherking compartió cuatro historias que picaron un poco el clima. Y es que, por fuera de sus éxitos, el cantante también eligió picantes y no tan ingenuos fragmentos de sus letras que fueron interpretados por muchos como palos para la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

La primera canción elegida por el trapero fue una colaboración con Dekko y Micro TDF: "Pero tu borraste lo malo y sanaste el pasado. Y ahora que estás you, debo confesarte que estás rica como un Bubbaloo". Hasta ahí, nada muy picante. Pero Rusherking cantó retruco al compartir luego un fragmento de De nada, la canción que escribió días antes de confirmar su separación de Suárez y en la que canta: "Te di todo pero no te alcanzó, lo peor es que el sufre soy yo. Sabemos que cuando de él te canses, vas a recordarme, pero para esa no estoy. Tus amigas me dicen que cambiaste, que estás enamorada de repente, pero eso a ti te duró un instante. Tu juegas con uno y después pasas al siguiente".

En el playlist que subió a sus historias también se encuentra el tema Quiero creer, en el que colaboró con Luck Ra y La T y la M. "Después del segundo Fernet se me dio por nombrarte. Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable. Borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo; es que quiero volverte a ver. Por ti estoy borracho, con la botella en la mano".

La última canción elegida por Rusherking fue otra colaboración con Luck Ra, Te mentiría. ¿Qué parte eligió para compartir con sus más de cuatro millones de followers en Instagram? "Hola, yo sé que para ti estar soltera no está de moda. Pero si quieres fingir está bien por mí, aunque sé que me lloras". Cortito, al pie y clarito.