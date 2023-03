“Te digo que no es por acá”: la frase de Zaira Nara que salvó la vida de un hombre al borde del suicidio

Volviendo de un cumpleaños con una amiga, Zaira Nara se topó con una terrible escena: un hombre colgado de un puente ubicado sobre el Acceso Tigre, Ruta Nacional 3. Ocurrió el martes a la medianoche, en el puente de la avenida Tomkinson, en Boulogne. La modelo intervino y lo salvó, ya que el hombre se quería tirar. Colgado de un brazo y de una pierna, le preguntó: “¿Vos sos Zaira Nara?”. Ella respondió: “Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido”.

Zaira detalló cómo fue el episodio: “Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre; ella venía concentrada, manejando, y yo le digo ‘Tanu (su amiga), hay un chico que está cruzando el puente colgado’. Estaba recién arrancando a caminar y estaba llegando a la mitad del puente, colgado del lado de la contramano. Por ese carril los autos pasaban por abajo y no lo veían; si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, un auto pasaba y él le caería encima. Teníamos que hacer algo. Entonces dimos la vuelta y lo volvemos a ver ahí. Dimos tres vueltas y fue como que también, con toda la situación como está hoy en día, dos chicas solas en la calle, es como que también hasta te da miedo frenar”.

La modelo llamó al 911. Eran las 23.47 y en pocos minutos llegaron cuatro patrulleros de la Comisaría 11ª de San Isidro. Cuando los policías llegaron otros dos jóvenes, Zaira y su amiga hablaban con el hombre que intentaba tirarse desde el auto. “Bajo el vidrio y escucho que le dicen (los policías): ‘No, pero no te podés tirar, no te podés suicidar’. Entonces, pensé: ‘Dios mío, este tipo se va a tirar’. Y además de que se iba a tirar, yo pensaba en los autos que estaban pasando abajo. Me decía a mí misma que si llegaba a pasar una familia y le cae una persona de, no sé, 90 kilos, se mata él y mataba andá a saber a cuántas personas que pasaran con un auto. Era tremendo”, relató a La Nación.

“Se pusieron a hablar con él (al respecto de efectivos policiales y jóvenes que también se acercaron para intentar que no se tirara) y nosotras no nos podíamos ir, sentíamos que no estaba resuelto habiendo llamado a la policía y nada más. Porque no salía de ahí, seguían charlando y él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido de un pie”, explicó la hermana de Wanda.

Es en ese momento que el joven la reconoce y le pregunta si era la modelo. Ella respondió afirmativamente y contó que lo vio y no podía permitir que tomara esa drástica situación: “Le dije: ‘Yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá?’. Me responde: ‘Me tomé un colectivo’”.

“¿Te tomaste un colectivo para venir hasta acá? ¿Cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? ¿Te vas a tirar?”, le preguntó Zaira y continuó: “Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá”. Fue así que la modelo explicó que su intención era tranquilizarlo para evitar esa situación de riesgo: “Todos me miraron y le preguntaron: ‘¿Vos mirás la tele?’”. Ante esto, el hombre respondió que sí. “Ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que miró para abajo y me dijo: ‘Tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir’”, amplió Zaira y confesó que tenía taquicardia solo de verlo ahí. Es en ese instante que despacito, el hombre se fue caminando, “agarrado de la reja hasta que pudo salir del puente en el que estaba”.

“Me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo’, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida”, concluyó al medio.

En Twitter ella también se manifestó: “Sigo sin poder creerlo. Tuvo un buen final. Pero no puede ser que una persona quiera quitarse la vida xq tiene deudas que no puede pagar ni hoy ni nunca. No puede alguien sentir que su vida no vale la pena al punto de querer quitársela x una razón económica”.

Si sufrís o conocés algún caso llamá a las líneas 135 o 4783-888 o 5275-1135. Recurrí siempre a la ayuda de un profesional.