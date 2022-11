¡Te dije que no, tómatela! Daniel Osvaldo y su historial de agresiones, violencia e insultos

El escándalo que se produjo hace dos noches, cuando el cronista de LAM Santiago Sposato abordó al ex futbolista Daniel Osvaldo en el Aeropuerto de Ezeiza y este lo empujó y le pidió a los gritos que no lo moleste y que se vaya, fue motivo de polémicas en los principales programas de televisión por lo fuerte de la respuesta del ex delantero, aunque no es la primera vez que comete este tipo de actitudes frente a la prensa.

Es que la ex pareja de Giannina Maradona tiene un claro perfil violento y agresivo que muchas veces se enfoca hacia los movileros de los programas de chimentos que suelen buscar su respuestas. Esta caracterización sobre él no es un capricho o una conjetura malintencionada, es una conclusión que podría llegar a sacar cualquiera que observe las distintas actitudes que están hoy bajo el foco mediático.

"Daniel, buenas noches. ¿Viajás al homenaje a Diego (Armando Maradona)? ¿Vas a Roma?", le preguntó Sposato. Y luego, ante la falta de respuesta, continuó: "Daniel, ¿nos confirmás?". A simple vista se puede percibir que no hubo ningún tipo de provocación o actitud violenta por parte del trabajador, por lo que vino después tuvo mucho menos sentido.

"No me sigas, ¡no me sigas!", expresó Osvaldo mientras empujaba con su brazo izquierdo al cronista. Acto seguido Sposato le pidió que no lo empuje, lo que generó que el ex delantero de la Selección Italiana de fútbol le dijera que no lo estaba empujando: "Te puse el brazo".

"Laburás para alguien que no me cae bien y chau", confesó el ex Bailando por un Sueño. "Nada más te quiero preguntar...", continuó el movilero, quien fue interrumpido enseguida por Osvaldo: "Pero ya me preguntaste y te dije que no". Luego se fue sin volver a dar declaraciones ante la última pregunta del cronista sobre si se había separado en buenos términos de Giannina.

Esta conducta totalmente reprobable no es la primera en la que Osvaldo muestra cómo se le sale la cadena frente a la prensa, y aunque sus episodios de violencia no están solamente ante movileros y cronistas, hay una larga lista de situaciones similares que el delantero protagonizó, donde se expone su nivel de agresividad.

El anterior choque con De Brito

La última vez que Osvaldo tuvo un cruce con el conductor de LAM, Ángel de Brito, fue durante abril de este año, cuando le tocó dar un show musical con su banda y fue acompañado de la hija de Diego, quien era su pareja en aquel entonces.

Allí se presentó el móvil de LAM con Sposato a la cabeza y, tras la negativa a recibir respuestas de los protagonistas, realizó un breve intercambio con el conductor desde el lugar de los hechos. En ese repaso fue que De Brito disparó contra las actitudes de Osvaldo y dijo que la convocatoria había sido muy mala.

Esto le dolió a Osvaldo, quien después le dedicó unas historias en Instagram mostrando las palabras de él, denominándolo "Hambre de pito" y exhibiendo la buena convocatoria del boliche donde tocó. Esto no pasó desapercibido para Ángel, quien contestó las publicaciones : "El chiste sobre el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico", escribió primero. Y luego aportó más: "Se ve que le molestó que diga que canta como el orto. Bueno...".

"Si no va a ser violento esto"

El derecho a la libre circulación y a ejercer con libertad el trabajo del periodismo es un valor que se comparte en la gran mayoría de las sociedades occiedentales. Esto no pareció importarle a Daniel Osvaldo en febrero de este año cuando tuvo un cruce con un movilero de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV.

"Vamos a hacer una cosa, yo voy a caminar para allá y vos no. Nos vemos", respondió al periodista que lo esperaba en la puerta de un restaurante en el barrio porteño de Palermo. "Pero porfa, solamente para que nos digas lo que vos querés decir", insistió con mucha tranquilidad el hombre que llevaba el micrófono.

"Te vuelvo a repetir, yo voy a seguir caminando para allá y vos no. Si no ya es violento esto", le reclamó el futbolista en tono de amenaza, y luego de tocarle el hombro y la cara de forma despectiva.

"A los hombres sí les pego"

Las complicaciones sobre actitudes violentas de Osvaldo son de larga data, ya que cuando era pareja de Jimena Barón y recibió una denuncia de violencia de género de su anterior pareja, pudo mostrar que los comentarios a espaldas de él cobraban mucho sentido y que el futbolista era una persona que no manejaba sus episodios iracundos.

"A los hombres sí les pego ¿Querés que te pegue delante de las cámaras?", le preguntó Osvaldo al notero de A24 que se le acercó a preguntarle en el medio de una ronda de prensa sobre la denuncia que había recibido. "¿Por qué esa amenaza? Te estoy preguntando por algo que dijo una ex tuya", contestó, con toda tranquilidad el periodista. "Yo no vivo hablando de los demás, yo trabajo para vivir. Estaría bueno que hagas lo mismo", le volvió a decir, en tono agresivo, el deportista.

"Son unos boludos"

También hace más de cinco años, cuando todavía el repertorio de Osvaldo -al igual que ahora- era desconocido, el ex delantero tuvo un cruce con un periodista que hacía móviles para el programa AM de Telefé. "No hablo. ¡Volá, volá!", le había gritado Daniel al trabajador de prensa. "Vos de respeto no entendés nada. ¿Para donde laburás? Para AM… Son unos boludos. Buscate un laburo digno, flaco. ¡Tomatela loco, tomatela!", continuó con sus gritos.

El show no terminó allí, ya que enseguida acusó al movilero de tocarlo, cuando eso no había pasado. "¡No me toqués! ¿Qué me tocás, fiera?", protestaba. El episodio no terminó allí, ya que también se metió un amigo de Osvaldo, que le dijo al cronista: "rajá de acá. Andá a hablar con tu familia". Por esa actitud fue castigado por el ex de Giannina, por entrometerse a defenderlo: "¡Cerrá el orto vos, cállate la boca!"

Y hay muchas más momentos reprobables de la vida pública de Daniel Osvaldo, aunque con estos alcanza para graficar que lo que sucedió con el movilero de LAM, no fue ningún caso aislado, ni ninguna excepción, fue la regla.