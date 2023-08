¡Te lo agradezco, pero no! Coco Sily habló de su separación de "Caramelito" y afirmó: "Me duele"

La noticia impactó: Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo se separaron a un mes de confirmar la relación. Al parecer, la separación de la incipiente pareja, la menos pensada también, puso en vilo a todo el país. Es que muchos vieron como el creador de la "Cátedra del macho" estaba muy ilusionado con su romance con la conductora de televisión. Incluso, le pidió que lo acompañara a los Martin Fierro, donde las cámaras los tomaron fundiéndose en un beso que parecía interminable y que, con el correr de los días, terminó siendo efímero. El amor duró “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks”.

El amor es así… a veces funciona y muchas otras veces no. Desde BigBang recibimos el mismo mensaje que Coco Sily le mandó a media Argentina: “No voy a hablar”. Es que todavía la herida duele, aunque ahora, el ojo está puesto en lo que hizo Caramelito. “Lo que sucede ahora es que estamos reanudando la relación con Damián. Este tiempo que pasó hizo que muchas cosas se puedan aclarar”, dijo la conductora. El viejo truco de “mejor malo conocido que bueno por conocer”.

Sí, al parecer Caramelito habría reanudado su relación con Damián Giorgiutti, padre de sus dos hijos. El escándalo es que lo hizo en medio de la relación con el Coco: “Caramelito de repente le blanquea a Coco y en pleno noviazgo que vuelve con su ex", información aportada al caso por el periodista Juan Etchegoyen.

No es fácil: Caramelito estuvo casada con Giorgiutti 25 años, sí ¡25 años! y, fruto de ese amor, tuvieron dos hijos Lorenzo y Benito. Esas eran las “circunstancias de la vida” de las que hablaba la actriz, dejando atrás queda el beso apasionado de los ex tortolitos en los famosos premios de la televisión argentina.

De todas maneras sabemos que de mal de amores, nadie se muere. Aunque sí es cierto que Coco está pasando por un momento sumamente difícil. O al menos, asó lo confirmó "El Negro" Oscar González Oro, quien fue el encargado de transmitir la palabra del actor en Nosotros a la Mañana. "Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano", dijo el conductor.

Y sumó: "Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'". Acto seguido, Etchegoyen agregó más información a la causa y sentenció: "Ayer hablé con Coco. Su palabra textual: 'Sí me separé, estoy bien. Gracias por preocuparte. No voy a hablar del tema. Mil disculpas'".