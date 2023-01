"Te quiere comer la cabeza": la Tora le advirtió a Alfa que Camila lo quiere "calentar"

Alfa juega. Disfruta estar en boca de todos, con las cosas buenas y las cosas malas. Pero más si es por una debate que lo tiene de protagonista por su acercamiento juguetón con su hermanita Camila. El lunes se difundió un video de las hermanitas de Gran Hermano en que la excluyen a ésta por el chichoneo que tiene con el sexagenario y hasta la acusaron de "bebotear". En especial, la que más la tiene entre ceja y ceja es La Tora que, según ella, "está jugando un juego que le está saliendo bien".

"Es todo por Alfa. Está bien igual. Bastante bien le está saliendo. Está saliendo primera de las placas”, analizó mientras se comía los pellizcos de las uñas. Es que, para La Tora, indudablemente Camila está jugando cerca de Alfa porque sabe que es convocante fuera del reality y no le gusta nada.

Resulta que su enemistad con Camila se vio en aumento y más después también de que le copió el juego de imitar a su compañero usando su ropa. Ella había vestido primero el icónico pañuelo y remera negra con la estampa "Security" de Alfa.

Sentadas en el sillón tomando mate y tapadas con una frazada polar, Julieta, Romina y Daniela miraban junto a La Tora a Camila que estaba en el exterior, cantando canciones y con una remera de Alfa.

"Tiene el remerón de Alfa, Camila", dijo y siguió: "Yo no le creo nada, la gente me va a juzgar pero no le creó nada. A veces se le pone corte beboteo pero supuestamente le hace acordar al padre. La otra vez se puso perfume. Alfa la huele y ella le dice: 'Ay, Alfa, me vas a dar un beso'. Al otro día lo mismo, con la campera, con la remera. Rarísimo. Yo a mi viejo no le hago eso".

En ese momento, entró en escena Alfa porque le picaba la oreja de tanto que hablaban de él y escucha a Romina que dice: "Vos fijate como se está alejando sola". Alfa se interpuso y confesó que Camila le habría dicho que ella no se junta porque "cada vez que entra, ellas cambian el tema de conversación".

"Te quiere comer la cabeza, Alfa. Ella siempre va a tu lado", liquidó La Tora. Él, por supuesto, negó todo y les dejó a las chicas un refrán sobre los engaños.