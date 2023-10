"Te voy a cagar a trompadas": la razón oculta por la cual Florencia de la V limpió a Lucas Bertero de Intrusos

La salida hace un año y medio de Lucas Bertero del programa Intrusos generó mucha curiosidad en el ambiente del espectáculo por el hermetismo que rodeó al hecho. Ahora, y tras las revelaciones que brindó el periodista sobre el maltrato recibido por parte de Florencia de la V, algunas de sus ex compañeras en el formato que va por América TV, dieron detalles desconocidos sobre cómo fue la pelea que desencadenó todo.

En Socios del Espectáculo, Mariana Brey dio detalles exactos de la conversación previa a la hecatombe en el grupo, la cual se dio en una reunión en el control. "Aparentemente no estaban ellos dos solos, había más personas y la frase que habría dicho la conductora a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas. Yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'", deslizó la panelista de Argenzuela.

Quien también respaldó la versión de Brey fue Nancy Duré, su compañera en el programa de El Trece. "Fueron dos días seguidos. El caso era Mühlberger, él dijo su comentario sobre la hermana, Florencia no quería seguir con eso y decía que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, tenía que ver en realidad... Termina el programa, él dice 'me voy a ir porque no quiero que la siga'. Me llamó la atención porque nunca la había seguido después del aire, de hecho, ella ni siquiera estaba en el chat del programa", reconoció.

Cuando hablan de Mühlberger se refieren a Rubén, el conocido en aquel momento como "el médico de los famosos", quien tenía una acusación por "homicidio culposo con abandono de paciente" luego de haber atendido a muchas personalidades con su "medicina ortomolecular". Allí Bertero tenía información sobre su hermana, una farmacéutica que estaría implicada con remedios truchos, aunque De la V no llegó ni a escucharlo.

"Entonces, se van y ahí cuando él se quiere ir, se produce esta charla en un tono que no era el indicado. Fue una situación que no fue para nada agradable. Lo que a nosotros nos pareció en ese momento, es que además de lo que había pasado al aire, tenía que ver con algo personal, porque si no, no se justificaba tanto", analizó Duré.

Días atrás, Bertero había hablado con un móvil de Socios del Espectáculo y había dado detalles de la pelea, en el marco de las discusiones que hubo entre De la V y el conductor de LAM, Ángel de Brito. "Fue muy grave lo que me hizo", aseguró allí. "Quiero que la gente sepa realmente quién es", añadió.

"Para poder contar cómo fue mi salida de Intrusos tengo que asesorarme legalmente. Los dos primeros meses fueron de total armonía. Pero a partir del segundo mes empezaron a suceder cosas raras, como por ejemplo, estar dando una información y no me miraba a la cara. El maltrato era al aire", reveló el periodista.

"Un día me bloqueó de las redes y de WhatsApp y cuando llegué a mi casa le avisé a la producción. Ahí supe que no volvía más. Fue por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Ella me quería afuera si o si, por un motivo que yo voy a contar", afirmó. "Hubo maltrato y la que me echó, la que pidió mi cabeza, fue Florencia de la V", agregó en el móvil-

"No se me trató como corresponde y después, fuera de cámara, hubo un episodio muy fuerte que es del que no puedo hablar", expresó Bertero sobre la pelea que describieron sus ex compañeras. "Yo solo quiero sacar la carta y que se sepa la verdad. No sé por qué muchos no se animan a hablar, le tienen miedo pero yo no. Espero cruzármela en algún lado solo para ver cómo baja la cabeza, porque lo que me hizo a mí le tiene que dar vergüenza propia, como madre, como laburante de este medio", concluyó.