"Te voy a hacer mierda por mentirosa": el violento descargo de Icardi tras ser tratado de "infiel"

Luego de protagonizar un sinfín de escándalos mediáticos, Mauro Icardi dijo basta y cambió su postura. Ahora, el delantero no se calla nada y le responde a todo aquel que lo menciona, ya sea en las redes sociales o en algún programa de televisión. Sin ir más lejos, el rosarino viene de protagonizar un feroz cruce con Moria Casán, luego de que La One lo tratase de "infiel" al afirmar que “cualquier agujero es un poncho” para el jugador de fútbol.

La respuesta del delantero del Galatasaray fue una crítica brutal a la One. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país lo agradezco. También te cuento que el único pongo que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida”, arrancó diciendo.

Y completó: “Te mando un beso, y sin sinceramente con el nombre que tenés no hace falta que hables pavadas gratuitas por los dos minutos en las noticias”. Resulta que en las últimas horas, Marcela Tauro reveló que el ex jugador del Inter de Milán le habría sido infiel a Wanda. Casi en simultáneo, Pochi de Gossipeame brindó más detalles del aparente desliz del futbolista argentino.

La influencer aseguró que Icardi habría estado con otra persona el 24 de marzo. “Mauro y Wanda invitados al casamiento de Lizy el 23. Ahora yo le preguntaría a Wanda dónde estuvo Mauro el 24/3″, dijo. y agregó: “Qué me dicen si Mauro con un auto prestado, rojo o colorado, manejó 300 km para buscar a una chica”. Según Pochi, Icardi “habría llamado" a esta misteriosa mujer y "le habría dicho ‘preparate porque te estoy yendo a buscar’”.

De acuerdo con su información, habrían ido a Puerto Madero, "a unos departamentos tipo apart de un conocido de él”. Y cerró: “Los esperaba un sushi, pero como ella no es muy fan, pidieron unos sanguchitos”. Atento una vez más a lo que dicen sobre él, Icardi salió con los tapones de punta, trató a Pochi de mentirosa y recordó el supuesto affaire que mantuvo con La China Suárez al reafirmar una vez más que nunca le fue infiel a la conductora de MasterChef. “(No fui infiel) ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, lanzó aclarando que no tuvieron sexo.

El delantero aseguró estar con los "huevos inflamados" de que se hable de él y de su vida privada. "Hace 10 años estoy con la misma mujer y nunca estuve con otra mujer ni lo voy a estar hasta que esté soltero... ni cuando se armó tanto revuelo por una ´historia´ de la cuál cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad. Te aclaro personalmente que ninguna noticia de las que hablaste de mí desde tu existencia, nunca acertaste ni media.. para ser periodista, informante o chusma hay que tener con qué.. y sobre mi, no tuviste nunca ¡nada! Como dice la frase, ´el que calla otorga´.. yo te aclaro que tengo dos huevos grandes como una casa para cerrarle el culo a ´vivas´ como vos".

Al final de su violento descargo, el ex jugador del seleccionado argentino le aclaro a la influencer que "hay 200 personas en Telefe de testigos que me pase los cinco o seis días que estuve en Argentina, sentado en una silla atrás de cámara viendo las grabaciones del programa Masterchef". "Me queda claro que no tenés ni la mínima idea cuando dijiste que manejé 300 Km y al final resultó ser en Puerto Madero, cuando dijiste el 23 pero resulta que estuve en un casamiento, cuando pasaste al 24 y resulta que estaba viajando de vuelta a Estambul.. ¿Cuántas excusas más para la página de poronga a la cuál te inventás tanto por unos cuántos seguidores y dejar una ´noticia´ en el aire?", se preguntó.

Y le advirtió: "Te repito, quedate tranquila vos y el mundo entero, que nunca fui infiel, y nunca lo seré mientras esté en pareja. ¡Si tantas pruebas tenes y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con que contestarte y hacerte mierda públicamente por mentirosa, a vos y a unos cuántos más".